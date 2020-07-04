2020-07-04T12:05:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 июля 2020 года: число умерших выросло на 31 человека

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 июля 2020 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Выздоровел от коронавирусной инфекции 251 петербуржец. Фото: Правительство Санкт-ПетербургаВыздоровел от коронавирусной инфекции 251 петербуржец. Фото: Правительство Санкт-Петербурга
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Количество погибших от коронавируса в Санкт-Петербурге, по данным на утро 4 июля 2020 года, выросло на 31 человека. Таким образом, с начала пандемии в городе на Неве от инфекции скончалось 1 303 человека. Таковы последние новости на 4 июля 2020 года о коронавирусе в Санкт-Петербурге.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки у петербуржцев выявили 271 случай заражения. Общее количество зараженных в регионе достигло 25 261 человека.

Выздоровело от коронавирусной инфекции 19 746 петербуржцев. Из них 251 человека выписали за последние сутки.

Последние данные на утро 4 июля Фото: Яндекс

Последние данные на утро 4 июляФото: Яндекс

В Ленинградской области новых летальных исходов не зафиксировано: количество погибших остается на уровне 34. При этом за сутки выявили 51 заболевшего, и в сумме с начала пандемии их количество теперь равняется 4 635.

Выздоровело в Ленинградской области 4 197 человек, в том числе семь – за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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