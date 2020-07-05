2020-07-05T15:54:59+03:00
Общество

«Ценой своей жизни спасли товарищей»: В Петербурге открыли памятник подводникам, погибшим в Баренцевом море

Мемориальный комплекс появился на Серафимовском кладбище
Алина ЧЕМЕРИС
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Трагедия в Баренцевом море случилась 1 июля 2019 годаТрагедия в Баренцевом море случилась 1 июля 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Они не пожалели себя, чтобы предотвратить трагедию. Они спасли гражданского, а сами остались в горящем отсеке. Офицеры-подводники погибли год назад в Баренцевом море при исполнении служебного долга. Теперь на Серафимовском кладбище им установили мемориал.

Цветы и венки к памятнику возложили губернатор Александр Беглов, заместитель главнокомандующего ВМФ России Игорь Мухаметшин, военнослужащие и родственники героев-подводников.

14 героев-подводников похоронены на Серафимовском кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН

14 героев-подводников похоронены на Серафимовском кладбищеФото: Артем КИЛЬКИН

- С момента трагедии в Баренцевом море прошел год. В тот день на глубоководном аппарате произошел пожар. При исполнении воинского долга погибли 14 офицеров-подводников, похороненных здесь, на Серафимовском кладбище, - сказал губернатор. - Они героически боролись с огнем. Ценой собственной жизни спасли своих товарищей, спасли аппарат, не допустили еще большей катастрофы. Они до конца выполнили свой долг. Для молодого поколения российских моряков они всегда будут пример героизма, самоотверженности и любви к Родине.

Как подчеркнул губернатор, городские власти поддерживают семьи погибших подводников и делают все, чтобы увековечить память моряков. Кроме того, родственникам героев помогают с оплатой обучения детей, арендой жилья и выплатой кредитов. Также семьям полагаются специальные субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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