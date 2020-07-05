Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

Радостной новостью с подписчиками поделилась супруга знаменитого футболиста, главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна. На своей странице в Instagram она рассказала, что в воскресенье, 5 июля, они с мужем стали дедушкой и бабушкой. Никаких подробностей Анна пока не раскрывает.

- Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта - несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! - пишет она.

Известно лишь, что внука Семаку подарила его старшая дочь Майя. И, как намекает супруга футболиста, история появления малыша на свет удивительная. В чем там волшебство - Анна пообещала рассказать в ближайшее время.

О радостном событии новоиспеченные бабушка и дедушка узнали 5 июляФото: СОЦСЕТИ

- Завтра расскажу, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли, - уверяет публику Анна.

Узнав о радостном событии, подписчики сразу начали поздравлять знаменитую пару с пополнением в большом семействе и делать комплименты Анне.

- Поздравляю вас! Шикарная бабушка!, - восхищаются пользователи соцсетей.

Сам Сергей Семак эту новость встретил в Краснодаре, где сегодня на выезде играет его команда. Если сине-бело-голубые победят, то "Зенит" досрочно станет чемпионом России второй год подряд.

Напомним, Сергей Семак вместе с супругой воспитывает восьмерых детей. Пятерых - Семена, Ивана, Варвару, Савву и Иларию - ему родила любимая жена Анна. Еще есть сын Сергея от первого брака Илья и дочь Анны Майя, которая и сделала супругов бабушкой и дедушкой. Также в 2016 году пара удочерила девочку Таню.