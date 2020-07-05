2020-07-05T18:31:07+03:00
Происшествия

Сбежавшего из дома подростка поймали в Выборге после жестокого убийства пенсионера

Пожилого мужчину с множеством ножевых ранений нашли в сгоревшей квартире
Алина ЧЕМЕРИС
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В убийстве юноша созналсяВ убийстве юноша созналсяФото: Предоставлено "Комсомолке"
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О смерти 88-летнего жителя Выборга стало известно этой ночью. Изувеченный труп пенсионера нашли в его сгоревшей квартире. Несмотря на то, что в доме случился пожар, ожоги на теле погибшего оказались незначительные. Умер несчастный, судя по всему, до этого: при осмотре тела эксперты заметили множественные колото-резанные раны.

Найти предполагаемого убийцу пенсионера оказалось несложно. На месте происшествия следователи обнаружили куртку с документами на имя 17-летнего парня.

- Им оказался молодой человек, об исчезновении которого в полицию заявила мать, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Также в куртке подростка было два телефона, один из которых принадлежал убитому пенсионеру.

Труп мужчины нашли в квартире после пожара Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Труп мужчины нашли в квартире после пожараФото: Предоставлено "Комсомолке"

Парня, подозреваемого в убийстве пожилого мужчины, задержали по горячим следам. В содеянном он сразу признался.

- Юноша не раз уходил из дома, более того, подросток уже был судим за имущественные преступления, - добавили в полиции.

За убийство пенсионера парню грозит реальный срок. Расследование продолжается. В ходе него предстоит также оценить работу органов профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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