Золотой дубль: «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2020, обыграв на выезде «Краснодар» 2:4

«Зенит» - чемпион России по футболу 2020! Это лучший подарок не только для всех болельщиков клуба, но и для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который за несколько часов до решающего матча с «Краснодаром» стал дедушкой!

Сезон 2019/20 команда Сергея Семака начала в статусе действующих чемпионов страны. И с первых же туров «Зенит» показал: они решительно настроены сделать золотой дубль. Кажется, за прошедшие 25 туров команда ни разу не потеряла лидерских позиций в турнирной таблице. И к матчу 26 круга с «Краснодаром» подошла с таким результатом: из 25 проведенных игр 18 побед, 5 ничьих и всего 2 поражения. 59 набранных очков и 11 очков разрыв с командой, занимающей вторую строчку.

При этом накануне «Локомотив», который оставался единственным потенциальным конкурентом за золото, сыграл вничью с «Сочи», сократив разрыв до 10 очков. Таким образом «Зениту» для того, чтобы его не догнали, нужна была только победа.

Но она же нужна была и «Краснодару», который все еще не теряет надежду попасть в Лигу Чемпионов. Поэтому сразу было понятно: матч нас ожидает жаркий не только по погоде (июльские +36), но и по накалу страстей. Полное «дежавю» весны прошлого года и матча, который до сих пор считается одним из самых зрелищных за всю историю РПЛ.

- Мы не можем повлиять на другие результаты. Должны думать о своей игре, что мы и делаем, - сказал на брифинге перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Зенит второй год подряд становится чемпионом России по футболу!

Но не думать не получалось. Обе команды выставили на матч боевые составы. Семак не стал импровизировать и выпустил в старте уже привычную по предыдущим матчам схему.

Матч был действительно огненный! Уже на пятой минуте Сердар Азмун открыл счет. Воспользовавшись ошибкой Газинского вышел один на один с вратарем «Краснодара» и спокойно пробил в его ворота. На 21-й Даниил Уткин сравнял счет – наши защитники его не остановили.

Спустя еще 15 минут у хозяев поля был шанс повести в счете – пенальти в наши ворота - Лунев сбил Берга после ошибки Сантоса.

Лунев пенальти заработал, Лунев же и исправился! Не только потащил удар, но и отбил добивание. И это, кстати, был его первый отбитый пенальти в составе сине-бело-голубых в чемпионате.

А спустя несколько минут уже зенитовцы пробивали одиннадцатиметровый и Дзюба был точен! На перерыв футболисты ушли со счетом 1:2 в пользу петербургской команды.

Второй тайм начался не менее жарко. На пятидесятой минуте Уткин вновь сравнивает счет. Но не успели хозяева порадоваться, как «Зенит» снова вырвался вперед: дубль Азмуна и 2:3 в пользу сине-бело-голубых!

До конца матча на поле было жарко. Игроки "Краснодара" жаждали победы. Зенитовцы не собирались просто обороняться: для уверенности в счете нужен был еще гол. И на 72-й минуте им это удалось! Алексей Сутормин, вышедший на замену Далеру Кузяеву, подхватывает скидку от Дзюбы и отправляет мяч мимо Матвея Сафонова в дальний угол. 2:4.

До конца матча хозяевам так и не удалось отыграться, хотя они все время шли в атаку. Не помогли и пять добавленных минут в конце второго тайма. Финальный свисток! И «Зенит – чемпион! Сине-бело-голубые делают золотой дубль, оформляя второе чемпионство подряд и седьмое – в своей истории! Следующий домашний матч с «Сочи» команда из Петербурга уже проведет в ранге чемпионов.

Лучший подарок для новоявленного дедушки Сергея Семака - победа Зенита в чемпионате России по футболу.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Сергей Семак выиграл чемпионат России вместе с «Зенитом» в пятый раз. Он стал единственным в истории клуба, кому удавалось победить в чемпионате страны в качестве футболиста, помощника и главного тренера.

- Это самое раннее чемпионство в истории клуба да и вообще Премьер-лиги: ранее сине-бело-голубые выигрывали золотые медали за три тура до конца турнира. Такое случалось дважды: при Семаке в прошлом сезоне и при Спаллетти – в сезоне 2011/2012.

- Семак стал вторым тренером, который смог взять два чемпионства подряд. Первым был все тот же Лучано Спаллетти.