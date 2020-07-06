Петербургские художники нарисовали гигантское граффити с дирижером Гергиевым во Владикавказе

Команда петербургских стрит-арт-художников HoodGraff порадовала новой работой: гигантское граффити появилось в Алании. Его героем стал дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев, который родился хоть и в Москве, но в осетинской семье, а позже стал самым известным осетином в мире.

Портрет маэстро украсил брандмауэр колледжа искусств, который носит его имя, во Владикавказе. Рядом с изображением дирижера, держащего палочку и закрывшего глаза, художники оставили фразу: «Торжество разума над хаосом».

– Около года назад мы с Русланом Гацаловым (советник Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания. – Прим. ред.) обсуждали проект, затем объездили восемь стран, но такого гостеприимства, которое получили во Владикавказе, мы не встречали нигде, – поделились художники в соцсетях. – Мы с гордостью оставляем этому народу новый арт-объект как символ «торжества разума над хаосом».

Окончательный вариант граффити авторы представили 5 июля. А работа над ним проходила не один день. Так, чтобы охватить весь брандмауэр, граффитистам пришлось использовать подъемный кран с вместительной люлькой, а фотографировать и снимать огромный арт-объект на видео пришлось с помощью квадрокоптера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788948" frameborder="0"></iframe> Во Владикавказе нарисовали гигантское граффити с дирижером Гергиевым.Видео: HoodGraff

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