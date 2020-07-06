2020-07-06T12:44:52+03:00
Звезды

Петербургские художники нарисовали гигантское граффити с дирижером Гергиевым во Владикавказе

Портрет маэстро появился на брандмауэре колледжа искусств, носящего его имя [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Фото: HoodGraffФото: HoodGraff
Изменить размер текста:

Команда петербургских стрит-арт-художников HoodGraff порадовала новой работой: гигантское граффити появилось в Алании. Его героем стал дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев, который родился хоть и в Москве, но в осетинской семье, а позже стал самым известным осетином в мире.

Портрет маэстро украсил брандмауэр колледжа искусств, который носит его имя, во Владикавказе. Рядом с изображением дирижера, держащего палочку и закрывшего глаза, художники оставили фразу: «Торжество разума над хаосом».

– Около года назад мы с Русланом Гацаловым (советник Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания. – Прим. ред.) обсуждали проект, затем объездили восемь стран, но такого гостеприимства, которое получили во Владикавказе, мы не встречали нигде, – поделились художники в соцсетях. – Мы с гордостью оставляем этому народу новый арт-объект как символ «торжества разума над хаосом».

Окончательный вариант граффити авторы представили 5 июля. А работа над ним проходила не один день. Так, чтобы охватить весь брандмауэр, граффитистам пришлось использовать подъемный кран с вместительной люлькой, а фотографировать и снимать огромный арт-объект на видео пришлось с помощью квадрокоптера.

Во Владикавказе нарисовали гигантское граффити с дирижером Гергиевым.Видео: HoodGraff

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В прошлом году Церетели зарабатывал по сто тысяч рублей в день

О доходах рекордсмена-2016, Валерия Гергиева, Минкульт сообщать не стал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
От «Мистера Робота» до «Богемской рапсодии»: как этнический египтянин Рами Малек стал мировой суперзвездой
Американский актер египетского происхождения Рами Малек после премьеры фильма «Богемская рапсодия» стал суперзвездой мирового кинематографа. Вспомним основные этапы в карьере знаменитого актера
Три килограмма на голове: как делают кокошники, в которых девушки побеждают на конкурсах красоты
В Новосибирске живет мастерица. Каждый головной убор, изготовленный ей, - это настоящая картина. Одно изделие стоит от 15 до 40 тысяч рублей, а заказчики есть даже за границей
Концертный директор Юрия Башмета: "За три месяца пандемии наши молодые солисты остались без денег"
Директор "Русского концертного агенства" Дмитрий Гринченко о том, чем обернулась пандемия для музыкантов, почему онлайн-концерты - не выход, и что произойдет, если концертные залы не откроют к сентябрю
Новости 24
На 20 маршрутах трамваев и троллейбусов усилят движение
Еще 44 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Двух школьниц жестоко изнасиловали на набережной Черной Речки
Три вывозных рейса готовятся встретить в Пулково 6 июля
Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по молодежной политике может стать Александр Бельский
За матерную надпись на полицейской машине хулигану дали день ареста
Госстройнадзор выдал разрешение на первый этап реконструкции СКК
11 047 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
В Петергофе алабай разодрал ягодицу девушке
Житель Ленобласти прямо на трассе отобрал «Мерседес» у приятеля
«Газель» перевернулась на КАД после прыжков на колесах
Знамя «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
Котенка, застрявшего головой между стальным листом и домом, спасли в Ленобласти
Семь грузовиков сгорели дотла ночью под Гатчиной
Дожди и сильный ветер ждут жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 6 июля
"Зенит" показал, как празднует победу в чемпионате России 2020 по пути в самолет
Сердар Азмун стал лучшим игроком чемпионского матча «Зенита»
Станислав Черчесов: "Зенит" практически не оставил шансов конкурентам
«Встречать-то нас в аэропорту будете?»: Футболисты «Зенита» по Zoom позвали болельщиков в Пулково
Игроки «Зенита» показали, как празднуют победу в чемпионате России 2020 под песню Шнура
На башне Лахта-центра появилась голубая подсветка в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу 2020
"Зенит" начнет выступление в Лиге Чемпионов 2020/21 c группового этапа
Семак: Команда голодная до побед, мы заслуженно стали чемпионами
Двойное счастье: Сергей Семак рассказал о внучке и втором чемпионстве "Зенита"
Иван Ургант поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу 2020