Крейсер «Аврора» открывается для посещений с 6 июля

С 6 июля для посетителей вновь открывается легендарный крейсер «Аврора». Один из символов города на Неве, как и все городские музеи, был закрыт больше трех месяцев, но с понедельника готов принять на борт гостей.

- Уважаемые посетители! С 6 июля Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург, пл. Труда, 5), филиал музея на крейсере «Аврора», филиал «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» и филиал «Кронштадтская крепость» (г. Кронштадт) планируют возобновить свою работу с посетителями, - сообщает пресс-служба музея.

Отметим, что филиал «Кронштадтская крепость» более известен как Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца на Якорной площади в Кронштадте. А подводная лодка Д-2 «Народоволец» расположена на Шкиперском протоке, 10 в Василеостровском районе.

С понедельника попасть можно и в филиал музея в Морском соборе Кронштадта.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во все музеи попасть можно будет только при соблюдении всех правил санитарной безопасности. Посетителям необходимо иметь маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, а также пользоваться дезинфицирующими средствами при входе.

Регулировать число гостей планируют при помощи жетонов, которые дадут в кассе и надо будет сдать при выходе.

Напомним, что с 6 июля также открылась для посещения Петропавловская крепость и другие городские музеи.