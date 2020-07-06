2020-07-06T14:00:20+03:00
Общество

Крейсер «Аврора» открывается для посещений с 6 июля

А вместе с ним Морской собор Кронштадта и подводная лодка «Народоволец»
Петр КИБЕР
Поделиться:
С 6 июля "Аврора" принимает посетителей.С 6 июля "Аврора" принимает посетителей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С 6 июля для посетителей вновь открывается легендарный крейсер «Аврора». Один из символов города на Неве, как и все городские музеи, был закрыт больше трех месяцев, но с понедельника готов принять на борт гостей.

- Уважаемые посетители! С 6 июля Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург, пл. Труда, 5), филиал музея на крейсере «Аврора», филиал «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» и филиал «Кронштадтская крепость» (г. Кронштадт) планируют возобновить свою работу с посетителями, - сообщает пресс-служба музея.

Отметим, что филиал «Кронштадтская крепость» более известен как Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца на Якорной площади в Кронштадте. А подводная лодка Д-2 «Народоволец» расположена на Шкиперском протоке, 10 в Василеостровском районе.

С понедельника попасть можно и в филиал музея в Морском соборе Кронштадта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С понедельника попасть можно и в филиал музея в Морском соборе Кронштадта.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во все музеи попасть можно будет только при соблюдении всех правил санитарной безопасности. Посетителям необходимо иметь маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, а также пользоваться дезинфицирующими средствами при входе.

Регулировать число гостей планируют при помощи жетонов, которые дадут в кассе и надо будет сдать при выходе.

Напомним, что с 6 июля также открылась для посещения Петропавловская крепость и другие городские музеи.

Подлодка "Народоволец" также принимает гостей с 6 июля. Фото: Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого

Подлодка "Народоволец" также принимает гостей с 6 июля. Фото: Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двух школьниц жестоко изнасиловали на набережной Черной Речки
Три вывозных рейса готовятся встретить в Пулково 6 июля
Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по молодежной политике может стать Александр Бельский
За матерную надпись на полицейской машине хулигану дали день ареста
Госстройнадзор выдал разрешение на первый этап реконструкции СКК
11 047 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
В Петергофе алабай разодрал ягодицу девушке
Житель Ленобласти прямо на трассе отобрал «Мерседес» у приятеля
«Газель» перевернулась на КАД после прыжков на колесах
Знамя «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
Котенка, застрявшего головой между стальным листом и домом, спасли в Ленобласти
Семь грузовиков сгорели дотла ночью под Гатчиной
Дожди и сильный ветер ждут жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 6 июля
"Зенит" показал, как празднует победу в чемпионате России 2020 по пути в самолет
Сердар Азмун стал лучшим игроком чемпионского матча «Зенита»
Станислав Черчесов: "Зенит" практически не оставил шансов конкурентам
«Встречать-то нас в аэропорту будете?»: Футболисты «Зенита» по Zoom позвали болельщиков в Пулково
Игроки «Зенита» показали, как празднуют победу в чемпионате России 2020 под песню Шнура
На башне Лахта-центра появилась голубая подсветка в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу 2020
"Зенит" начнет выступление в Лиге Чемпионов 2020/21 c группового этапа
Семак: Команда голодная до побед, мы заслуженно стали чемпионами
Двойное счастье: Сергей Семак рассказал о внучке и втором чемпионстве "Зенита"
Иван Ургант поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу 2020