2020-07-06T17:23:35+03:00
Происшествия

«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки

Анастасия Ещенко, которая сожительствовала с историком несколько лет, делала записи о их совместной жизни. Публикуем самые интересные выдержки
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
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Доцент Соколов добился того, что в суде зачитали личную переписку с Ещенко, а также ее откровенные дневники.Доцент Соколов добился того, что в суде зачитали личную переписку с Ещенко, а также ее откровенные дневники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В высшем обществе к нему обращались исключительно «сир», свою спутницу он представлял публике как Изабель. Эта пара вызывала у окружающих восторг и умиления, и почти никто из них даже не догадывались, какие страсти кипят между престарелым историком Олегом Соколовым и его 24-летней любовницей Анастасией Ещенко на самом деле.

В подробности семейной жизни доцент и аспирантка никого не посвящали. О том, что творится в квартире на Мойке, можно было лишь догадываться. Например, по редким звонкам Насти домой - она иногда звонила брату и жаловалась на Соколова. Так произошло и 8 ноября 2019 года. Поговорив с родным человеком, Настя выбежала из квартиры «Наполеона», но в итоге вернулась за вещами... Отпустить юную возлюбленную он больше не смог. Достав обрез из сейфа, Соколов хладнокровно выстрелил ей в голову, а потом расчленил и утопил останки в реке. Расследование этого громкого дела продолжается вот уже 9 месяцев.

Олег Соколов и Настя Ещенко часто принимали участие в костюмированных балах, где преподаватель выступал в качестве распорядителя. Фото: СПбГУ

Олег Соколов и Настя Ещенко часто принимали участие в костюмированных балах, где преподаватель выступал в качестве распорядителя. Фото: СПбГУ

На протяжении нескольких судебных заседаний обвиняемый в убийстве Ещенко Олег Соколов чуть ли не требовал от судьи оглашения его личной переписки с Настей. Видимо, когда они еще жили вместе, он украдкой читал ее дневники и знал, что там написано. В итоге было принято решение обнародовать часть переписки и записей Насти. Все они настолько пропитаны болью, что читать их достаточно тяжело. Публикуем самые яркие цитаты из дневника убитой Анастасии Ещенко.

Соколов вместе с участниками судебного заседания читают дневники Ещенко. Фото: Объеденная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Соколов вместе с участниками судебного заседания читают дневники Ещенко. Фото: Объеденная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Я слишком некрасивая, чтобы быть счастливой в браке. Уродливая. Мне не повезло с внешностью, но ничего страшного. Я счастлива в браке. Хотя мой нос причина всех несчастий. И принимать похвалу недостойно. Для таких как я лучше много работать».

«Сегодня я со своей лучшей половиной снова дома. Я жду, верю, что мы можем быть вместе, где вы сейчас (обращение к Соколову). Хочу написать вам. Но это (СМС, судя по всему) вирус моего века, который вы не принимает».

«Каждый день могу видеть вас и прикасаться. Знаю, что вы любите меня»

«Я виновата во всех бедах. Мне хочется жить и не думать, что будет завтра. Скучаю по дому, по семье. Простите меня, извиняюсь перед вами (Соколовым, - примеч.Авт.), но пишу не вам. Хочется говорить с вами. Пока жду вашего звонка, милый, дорогой сир».

«Надеюсь, вы не забываете обо мне, я вас всегда помню. Я знаю вам больно. Постараюсь облегчить вашу боль, милый мой сир».

«Без плохого не может произойти ничего хорошего. Я бы сказала, что это причина всех несчастий в нашей семье. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мои родители всегда мне говорили, что нашей семье ничего не дается легко и за все нужно платить. Поэтому в какое-то время я сама стала привлекать плохое, чтобы проиграть сценарий: хорошее и плохое».

«Я чувствую себя счастливым человеком. Но нужно много работать, чтобы хорошего стало больше. Много работаю, чтобы можно было немного отдохнуть и побаловать себя. Я работаю ровно столько, сколько захочу. 100 тысяч рублей мне хватит»

«У меня бессознательное желание утопить себя в человеке. Человек смертен»

Обнародована переписка Соколова с Ещенко.Артем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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