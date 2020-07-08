Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти об МФЦ, больницам и выплаты соцработникам

Глава Ленобласти два раза в месяц принимает звонки жителей. Вот и в этот раз он полдня посвятил работе на прямой линии, хотя признается, что больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но ведь не все пользуются Интернетом: кто-то не может это делать в силу возраста или возможностей. Вчера обсудили вопросы выплат медработникам, поговорили бесхозных сетях, ремонте дорог и работе больниц и МФЦ.

МЕДИЦИНА И ДЕНЬГИ

Вопрос: Когда откроется областная поликлиника на Луначарского в поселке Запорожское Приозерского района?

Ответ: В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом с конца марта и до июля оказывалась только экстренная помощь. Сейчас ситуация стабилизировалась, и начинается плановая работа поликлиник.

Вопрос: Почему социальным работникам Тосно не выплачивают обещанные президентом деньги?

Ответ: Указ президента касался только социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях. К примеру, в психоневрологических интернатах, закрытых учебных учреждениях, где работа проходит вахтовым методом, как у врачей. Те, кто занимается обслуживанием на дому, эти выплаты не получают. Мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать им какую-то областную доплату. Кроме того, поступал вопрос про выплаты социальным работникам за май: якобы из их зарплаты вычли от восьми до десяти тысяч. Отвечу сразу: социальным работникам мы платим не ниже средней заработной платы по Ленинградской области, но зарплата действительно оказалась ниже на две тысячи. За пять-шесть месяцев как раз вышло восемь - двенадцать тысяч рублей, но их не должны были с вас высчитывать. Мы планировали, что в следующем полугодии выравняем среднюю зарплату. Сегодня же буду разговаривать с финансистами, чтобы компенсировать эти деньги, например, в виде премии.

РЕМОНТ И ЭЛЕКТРОСЕТИ

Вопрос: В поселка Янега - бесхозные линии электропередачи.

Ответ: Нужно разобраться, у кого на балансе эти линии. Если они бесхозные, то их нужно поставить на баланс муниципалитета, а затем безвозмездно передать «Ленэнерго».

Вопрос: В микрорайоне Октябрьский в поселке Сосново назрели проблемы с проведением работ по строительству дороги. Застройщик организовывает свою работу в разрез с интересами местных жителей. Также вызывает недоумение отсутствие контроля со стороны местной администрации.

Ответ: Я немного в курсе ситуации, потому что мне в Инстаграм жители присылали фотографии. Не знаю, насколько они соответствуют правде, но мне показалась, что там везде действительно резко взялись за работы. Я уже поручил Ленавтодору выехать на место и разобраться. Попробуем навести порядок в производстве работ, чтобы жители не страдали и им было комфортно.

Записаться на подачу или получение документов в МФЦ можно на сайте mfc47.ruФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Вопрос: Добрый день! В МФЦ Всеволожского района в Кудрово для замены паспорта не пробиться, запись только на 12 августа... А так как к тому моменту паспорт будет уже просрочен, отправляют в УФМС, что создает дополнительную неразбериху.

Ответ: Отмечу, что в июне жители Ленинградской области обращались в центры «Мои документы» на 40 процентов больше, чем в мае. В разы выросла посещаемость многофункциональных центров в районах, где можно получить полный список услуг без предварительной записи. Без предварительной записи полный перечень услуг можно получить в МФЦ «зеленой» зоны. Жители районов «желтой» зоны могут получить все услуги в отделениях МФЦ по предварительной записи. Перечень центров «красной» зоны ограничен 45 услугами, прием в них проходит строго по записи. Планирую обязать МФЦ в «красной» зоне выйти на полный режим работы с 15 июля. Напомню, что использование масок при посещении МФЦ всех районов обязательно.

КОНКРЕТНО

Записаться на подачу или получение документов можно на сайте mfc47.ru или по телефону отделения, в которое планируется обращение. Получить консультацию можно по телефону справочной службы 8-800-500-00-47 или в социальных сетях.

НА ЗАМЕТКУ

Прямую телефонную линию Губернатор проводит каждый первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 17.00.

006 Бесплатный номер на территории Ленинградской области при звонке со стационарного телефона.

8 (813) 61- 315- 01 Платный номер. Стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи