Под «прицелом» камер и термометров: петербургские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

С опозданием на месяц, но все же стартовала сдача ЕГЭ. Мы посмотрели, как в Санкт-Петербурге проходят испытания в этом особенном году.

«И В КОРОНАВИРУСЕ ЕСТЬ ПЛЮСЫ»

Государственные экзамены по всей России начинаются в одно и то же время – в 10 утра. Мы приехали к Муринскому центру образования №2 за час и не прогадали. Длинная колонна ребят надвигалась к входу в учреждение. Несмотря на ответственный и важный день, у большинства выпускников на лицах виднелись улыбки.

- Пока сдерживаю волнение. А как сядем за парты, то непонятно, - призналась выпускница Муринской средней общеобразовательной школы №1 Полина Середова. - Ситуация с коронавирусом, конечно, повлияла на подготовку. Но есть и плюсы - больше времени было на то, чтобы еще раз повторить учебный материал.

ЕГЭ проходят при строгом соблюдении мер безопасности.Фото: Олег ЗОЛОТО

Девушка собирается поступать в колледж на банковское дело. По сути, могла и не сдавать ЕГЭ, так как туда зачисляют по конкурсу балла аттестата. Но решила подстраховаться и получить по русскому языку не меньше 60 баллов.

А вот Илье Веселову из той же школы ЕГЭ нужен, он мечтает учиться на юридическом факультете в РАНХиГС. На экзамен пришел как на праздник – в костюме и галстуке.

- Готовился к ЕГЭ без репетиторов. Последние три месяца усиленно с помощью вебинаров, решал задания прошлых лет, - рассказал он. – Русский язык – несложный предмет. Больше волнуюсь перед тестами по истории и обществознанию.

ДЕБЮТ

Чтобы участники испытания не толпились, на асфальте перед входом в школу нанесли разделительные полосы. Заходили ребята с двух разных сторон и строго по графику. На входе всем обязательно измеряли температуру, просили обработать руки антисептиком и только потом отправляли в гардероб, чтобы там могли оставить свои вещи и немного перевести дух перед волнительным событием.

Полина Середова и Татьяна Черненко перед ЕГЭ по русскому языку.Фото: Олег ЗОЛОТО

- К слову, у нас дебют! В наших стенах ЕГЭ проводится впервые, переживаем не меньше, чем ребята. Школа новая, открылась только 1 сентября 2018 года, - встретил нас у входа директор МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2» Александр Деревянко. – Так, дайте посмотрю: здесь сдают экзамен 100 выпускников. В аудитории строго не больше 10 человек.

Прежде чем попасть в аудитории, ребятам надо пройти еще через металлодетектор. Тут ничего нового, правило существует давно.

- Помним, что мобильные телефоны и умные часы надо сдать, - обратилась к ребятам член ГЭК Наталья Терешкова. – А маски и перчатки можете оставить - это на ваше усмотрение.

Для организаторов же СИЗы обязательны.

- Сложно дышать, ответила одна из организаторов пункта проведения экзамена. – Главное, чтобы ребятам было комфортно.

Кстати, осмотр не у всех прошел гладко. Прямо у «блокпоста» развернули парня с пластиковым проездным в кармане. А потому что проносить в экзаменационную аудиторию ничего лишнего нельзя! Только паспорт, желательно без обложки, и черные гелевые ручки. Правила строгие, но это и понятно. На кону - поступление в вуз, конкурс, поэтому никаких нарушений. Да уж, волнение только нарастает!

Перед входом в школу нанесли разделительные полосы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успела я дойти до аудитории, как услышала, что какой-то школьнице стало плохо. Она так перенервничала, что начала учащенно дышать. Пришлось вызывать медработника, чтобы ее успокоить.

ТОМИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ

Через 40 минут в школе стояла полная тишина. Все парты в аудиториях заняты. Кто-то из выпускников досыпал, лежа на парте, кто-то читал про себя молитвы. А кто-то просто смотрел в потолок, ожидая начала инструктажа.

В 9.50 всех посторонних попросили выйти из аудитории.

- А если школьник опоздал? – уточнила я у директора.

- Впускаем. Но дополнительного времени ему не даем, - подчеркнул Александр Георгиевич.

Три с половиной часа на то, чтобы написать экзамен по русскому. Если кто-то справился раньше, то может сдать работу и уйти. Результаты будут известны не позднее 20 июля.

Руководитель пункта проведения экзамена Александра Деревянко рассказала, что многие из ребят думали до последнего: сдавать им ЕГЭ или нет.

- Есть и такие, кто буквально вчера отказался, - отметила она. - Ведь в этом году заветные баллы нужны только тем, кто планирует поступать в университет.

Прежде чем занять свое место в аудитории, ребята проходили через металлодетектор.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Всего ЕГЭ в 2020 будут сдавать 35722 петербуржца и 6139 жителей Ленобласти. В понедельник, 6 июля, на обязательный экзамен по русскому языку зарегистрировались около 22, 5 тысяч выпускников Санкт-Петербурге и порядка 4,3 тысяч выпускников Ленобласти. Математика профильного уровня – 10 июля.

Экзаменационная пора продлится до 25 июля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие в основном этапе, предусмотрены резервные дни – с 3 по 8 августа.