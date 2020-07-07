2020-07-07T11:55:18+03:00
Досуг

Первая после карантина выставка открылась в петербургском «Манеже»

Ей стала галерея «Иной взгляд»: 250 фотографий, посвященных истории России от 1947 года до нашего времени
Сергей ВОЛЧКОВ
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Первая после карантина выставка открылась в "Манеже" в Санкт-Петербурге.Первая после карантина выставка открылась в "Манеже" в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге после долгого карантина начали открываться музеи и выставочные пространства. Вчера, 7 июля, для желающих прикоснуться к искусству заработал центральный выставочный зал «Манеж» на Исаакиевской площади – там открылась масштабная фотогалерея «Иной взгляд», посвященная послевоенной России.

В экспозиции представлены 250 фотографий. Фото: Олег ЗОЛОТО

В экспозиции представлены 250 фотографий.Фото: Олег ЗОЛОТО

Два этажа Манежа» организаторы выставки превратили в маршрут большого фотопутешествия: на экспозиции представлены снимки, охватывающие непростую историю нашей страны от 1947 года и до новейшего времени. Снимки, отметим, непростые: все они когда-то были сделаны фотографами престижного международного агентства Magnum Photos. По словам главного куратора выставки, актрисы и галериста Нины Гомиашвили, на создание галереи ушло два года: полтора на выстраивание связей и разные договоренности и еще половина – на то, чтобы отсмотреть колоссальные архивы агентства и выбрать нужные работы.

Одним из специальных гостей стал прославленный фотограф и единственный российский участник агентства Magnum Георгий Пинхасов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним из специальных гостей стал прославленный фотограф и единственный российский участник агентства Magnum Георгий Пинхасов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы рассчитывали открыться еще в апреле, - рассказала Нина Гомиашвили первым гостям выставки. – По крайней мере для этого все было готово. Но из-за известных событий начало работы выставки пришлось перенести. Тем не менее мы очень рады тому, что оно все-таки состоялось.

«Посткарантинный» характер работы «Манежа», впрочем, все равно чувствуется: без маски и перчаток полюбоваться фотографиями не выйдет.

Без перчаток и маски на выставку не попасть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Без перчаток и маски на выставку не попасть.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как бы то ни было, открытие выставки – это очень знаковое событие, - констатировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, также посетивший экспозицию в первый день работы. – Оно символизирует возрождение культурной жизни Санкт-Петербурга. Символична и ее главная тема: взгляд в прошлое, настоящее и будущее России.

Для создания экспозиции организаторы выставки отобрали 250 фотографий, запечатлевших самые разные сюжеты из жизни СССР и России: от трудных послевоенных лет до Олимпиады 1980 года, от строительства печально известной «дороги на костях» из Магадана в Якутск до конфликта в Чеченской Республике. Завершается выставка большой галерее портретов врачей, сделанных немецким фотографом Нанной Хайтманн в красной зоне московской больницы № 52.

Работа над выставкой велась на протяжении двух лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работа над выставкой велась на протяжении двух лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка «Иной взгляд» работает в центральном выставочном зале «Манеж» с 6 по 15 июля. Попасть внутрь можно только по электронным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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