2020-07-07T13:42:45+03:00
Звезды

Дворец и павильоны в Павловске откроются с 16 июля 2020: Вход в перчатках и масках

Знаменитый парк после «карантина» посетили почти 30 тысяч гостей
Полина ЖУКОВА
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Павловский парк уже принимает посетителей. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandparkПавловский парк уже принимает посетителей. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark
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Уже больше недели музей-заповедник «Павловск» принимает гостей. С 28 июня знаменитый парк открылся после «карантина». И за эти дни его уже успели посетить 29 тысяч человек. Об этом рассказала директор музея Вера Дементьева.

– Конечно, эта цифра ниже «докоронавирусных» времен. Но нас хорошо посещают, несмотря на то, что в городе практически нет туристов, – отметила Вера Дементьева.

Как и все музеи-заповедники, Павловский парк сейчас работает по новым правилам. Чтобы не было скопления людей на кассах, там открыли все девять входных зон. Появилась на них и разметка для соблюдения социальной дистанции. Посетителям нужно носить маски и перчатки. А экскурсии на свежем воздухе пока доступны в группах не больше пяти человек.

На следующей неделе можно будет посетить не только Павловский парк, но и дворец. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

На следующей неделе можно будет посетить не только Павловский парк, но и дворец. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

Пока закрыт дворец и парковые павильоны. Но уже на следующей неделе распахнут двери и музейные пространства.

– Я думаю, что с 16 июля мы откроем дворец и часть павильонов. Сейчас мы работаем над новыми маршрутами – с новыми требованиями мы сможем открыть не все залы, – отметила Вера Дементьева. – Планировка дворца такая, что очень много узлов, по которым не развести группы. Что увидят точно – половину Марьи Федоровны. Парадные залы. Возможно, мы не сможем открыть музей костюма. Он популярен, но в основном среди специалистов.

"Императорский букет" в этом году пройдет в онлайн-режиме. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

"Императорский букет" в этом году пройдет в онлайн-режиме. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

Экскурсии по дворцу тоже будут проводить в небольших группах. А вот массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Поэтому знаменитый фестиваль «Императорский букет» в Павловске не пройдет так масштабно, как обычно. Часть его будет организована в онлайн-режиме. Тем не менее, посетить сам парк 25 и 26 июля все-таки будет можно. Кроме того, руководство парка готовит что-то особенное для гостей, но пока это тайна.

– Кое-что мы организуем, это будет сюрприз, – отметила директор музея. – «Императорский букет» в этом году мы посвятим медикам. Думаю, что это будет правильно.

КСТАТИ

В этом сезоне в Павловском парке высадили множество лекарственных растений и трав – в том числе и для обеззараживания воздуха. Поэтому посетителей приглашают не только полюбоваться дворцово-парковым ансамблем, но и на своеобразные «ингаляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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