Пенсионерка, женившаяся на своем 52-летнем зяте: «Дочка хочет вернуть мужа обратно!»

«РОДНЯ ОТ МЕНЯ ОТВЕРНУЛАСЬ»

- Он покорил меня пением, своим творчеством. Знаете, я была его фанаткой, - умиляется 75-летняя пенсионерка.

Галина Жуковская с улыбкой смотрит на своего 52-летнего мужа Вячеслава. И все бы ничего - разницей в возрасте уже никого не удивишь. Но два года назад история их отношений поразила всю Россию. Дело в том, что раньше Вячеслав был … зятем Галины Евгеньевны!

Бразильские режиссеры мыльных опер передрались бы за такой сюжет. Дочь Галины Жуковской Елена Подгорная познакомилась с Вячеславом в 2000-м году. В то время Слава сидел в тюрьме... Как говорит, будучи моряком на Северном флоте убил финансиста за то, что тот не платил зарплату. Отбывал срок в Мурманске, устал от одиночества и написал в местную газету «Двойняшки» большое письмо – свою «исповедь».

Вячеслав смотрит на свою жену с любовьюФото: Олег ЗОЛОТО

Елена как раз гостила у своей подруги в Мурманске. Случайно прочла газету и решила ему ответить. Эпистолярный роман быстро перетек в любовь. В итоге свадьбу сыграли прямо в колонии в 2007-м. Спустя три года Слава вышел на свободу и переехал в Петербург.

Но отношения на воле приказали долго жить. Пара разошлась. А Вячеслав так и остался в семье. Только с мамой Елены.

- Года три все были на нервах, - признается пенсионерка. - Вся родня от меня отвернулась. Но я сделала это не по любви, а просто пожалела его как человека. Дочка его оттолкнула от себя, она ему изменяла. И он оказался никому не нужен. Я говорю: «Поживите у меня», и он задержался…

Пенсионерка приютила бывшего мужа своей дочериФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас Вячеслав и Галина Жуковские официально в браке.

- Знаете, что меня в Галине устраивает? – начинает Вячеслав. Но Галина Евгеньевна его тут же перебивает: «Устраивает – неподходящее слово!».

- Я уверен, что она мне не будет изменять, - продолжает кавалер. - Я устал от измен!

- А вдруг! – смеется пенсионерка.

- Значит такова судьба, - улыбается ей в ответ Вячеслав.

«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ ОБМАНУЛА»

Необычная пара признается, что вместе они, как и обещали, и в горе, и в радости. Им пришлось пережить не только осуждение общества, но и свою личную беду. Два года назад супруги планировали завести ребенка. Искали для этого суррогатную мать. И как утверждают – нашли. Только вот их обманули…

Необычная пара уже несколько лет в бракеФото: Олег ЗОЛОТО

- Мой друг – директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов познакомил нас с внучкой народного артиста СССР Олега Стриженова Сашей, - вспоминает Жуковский. - Мы влюблены в его творчество. И нам подсказали, что Саша была суррогатной матерью. А Галя как раз в 80-х годах в Одессе заморозила свои яйцеклетки. Мы заплатили Саше миллион рублей, чтобы она помогла нам завести ребенка. Она якобы ходила на специальную процедуру. И даже забеременела! Но потом на программе «ДНК» оказалось, что это не наш ребенок (в Сети этот выпуск программы считают дешевой постановкой – прим. ред.).

Правда та история или нет – пусть останется на совести героев. Но теперь пара отказалась от идеи завести ребенка и нянчится с четырехлетней правнучкой. Да и отношения у супругов уже не те.

- Я имел неосторожность ухаживать за другой женщиной, - выпячивает грудь вперед Вячеслав. - Галина узнала об этом. Но простила меня.

Дочь пенсионерки хочет вернуть обратно своего мужаФото: Олег ЗОЛОТО

- Простила, потому что понимала, что это так, проходящий элемент, - улыбается Галина. - Он человек по натуре игривый. Поухаживал, но дальше дело не пошло. Я все спустила на тормозах. Тем не менее, я ему говорю: «Слава, я если тебе не подхожу, уходи». Но он все равно, вцепившись в меня, держится. Я его гоню постоянно. Слишком много было косяков. Особой любви уже нет, но симпатия осталась. Просто он любит приударить за женщинами. Сидит со мной восхищается ими. Меня это обижает. По правилам приличия нельзя так делать!

Как бы там ни было, а отношения в постели, по словам пары, у них по-прежнему пылкие.

«У МЕНЯ К ЖЕНЕ – ЛЮБОВЬ»

Удивительно, но отношения с дочкой у Галины Евгеньевны спустя годы все же наладились. Она так и не встретила свою новую любовь. И иногда приезжает к маме погостить…

- Дочка хочет Славу себе вернуть, - выпаливает пенсионерка. - Есть такие порывы! Но мой муж не вернется к ней. Она много неприятностей ему доставила.

Вячеслав оказался очень популярным мужчинойФото: Олег ЗОЛОТО

- Разве что к внучке пойду, - смеется Вячеслав (ей 30 лет – прим.ред.).

- Она хочет, чтобы мы разошлись, - продолжает пенсионерка. – Пытается его подставить, чтобы оторвать от меня. То прильнет к нему, то ластиться.

- Родные Гали мечтают продать ее квартиру, - подхватывает горе-Дон Жуан. - По закону я первый наследник, если она крякнет… Поэтому они хотят от меня избавиться. Лена мне говорит: «Ходи, оглядывайся». Но у меня лично к жене - любовь. А у Лены провокация на провокации.

Слева от Вячеслава его нынешняя жена, справа от него - предыдущая жена (дочь пенсионерки)Фото: СОЦСЕТИ

- Внучку мою подталкивает, чтобы она с ним заигрывала, - кивает пенсионерка. – «Иди построй глазки ему. Клюнет на тебя». Но я счастлива. По крайней мере, не одинока. Дочка, наверное, завидует, что мама не одна. Мне есть с кем поговорить. А ей нет. Хотя трудно теперь сказать, в какой-то степени я пожалела, что вышла замуж. Может, комфортнее было ему с дочерью. Может, стоило отойти в сторону, и они бы опять сошлись!

Разводиться «молодые» и не планируют. Но кто знает, может через несколько лет Вячеслав все же вернется к дочери Галины Жуковской.

Внучка пенсионерки часто навещают необычную паруФото: СОЦСЕТИ

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