Кота из пылающей квартиры спасли пожарные Тихвина

Тихвинские пожарные спасли из огня кота, который оказался заперт в полыхающей квартире. ЧП произошло днем 6 июля в четвертом микрорайоне Тихвина. Здесь загорелся пятиэтажный жилой дом и пламя мгновенно охватило квартиру на втором этаже.

- В 15:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Тихвин, 4-й микрорайон. По прибытию установлено, что горит в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома. Дым распространился на вышележащие этажи. При проведении поквартирного обхода из подъезда были эвакуированы шесть человек, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

По счастью, никто из людей не пострадал. Но в квартире, над горящей, оказался заперт кот. Несчастное животное металось в огненной ловушке. Котик уже надышался дыма и не подавал признаков жизни. Оставлять мурлыку в беде было нельзя и, несмотря на опасность - огонь уже прорывался снизу - пожарные бросились в задымленную квартиру и вынесли на свежий воздух бездыханное тело.

Уже на улице огнеборцы начали реанимировать кота. Прошло несколько напряженных минут, пока им это удалось. Пушистого питомца удалось откачать и вернуть счастливому владельцу.

- В такие моменты возвращается вера в людей. Спасибо ребятам за котейку; Присутствовали, наблюдали, сочувствовали, переживали… и оооочень обрадовались, когда котик очнулся! Пожарным гигантский респект; Есть ведь настоящие мужчины, - пишут в соцсетях местные жители.