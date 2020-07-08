«Люди выбегали в полотенцах, с детьми и котами на руках»: на Ораниенбаумской улице произошел пожар

Серьезный пожар произошел утром 8 июля в Петроградской районе Петербурга. На Ораниенбаумской улице загорелась квартира в жилом доме. На место ЧП примчались с десяток пожарных машин, а также врачи скорой и полицейские.

- В 07:11 поступил вызов по адресу: Ораниембаумская, 22. По прибытии установлено, что в пятиэтажном жилом доме происходит открытое горение из окон четвертого этажа, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Как оказалось, огонь вспыхнул в 6-комнатной коммунальной квартире. При помощи пожарных были эвакуированы два жильца, остальные люди покинули здание сами.

Движение по улице было перекрыто.Фото: Петр КИБЕР

- Девушка стояла на улице укрываясь большим махровым полотенцем, испуганная женщина держала огромного серого кота. Мужчина спешно нес на руках девочку, его жена вела другого ребенка, - сообщил корреспондент «КП-Петербург» ставший очевидцем происшествия.

Пока тушение пожара продолжается, идет проливка перекрытий - бойцы МЧС с автовышки из брандспойта подают воду прямо в окна коммуналки.

Движение по Ораниенбаумской улице остановлено, его перекрыли полицейские машины. Сведений о пострадавших при ЧП пока не поступало.