2020-07-08T10:36:39+03:00
Происшествия

Петербуржец угнал машину из турецкого Генконсульства

Черный BMW он разбил уже через пару километров и сбежал
Петр КИБЕР
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Со двора турецкого Консульства в Санкт-Петербурге угнали машину с дипномерами. Фото: facebook.com/St.PetersburgBKСо двора турецкого Консульства в Санкт-Петербурге угнали машину с дипномерами. Фото: facebook.com/St.PetersburgBK
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Житель Санкт-Петербурга умудрился угнать иномарку, принадлежащую турецкому Генеральному Консульству. Черный BMW 528 с дипломатическими номерами он похитил со двора, просто перемахнув через забор. Но поездка по городу оказалась недолгой.

- В 03:05 7 июля в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение, что в 03:00 со двора консульства республики Турции на улице 7-я Советская, 24, неизвестный совершил хищение автомобиля BMW 528 2012 года выпуска, стоимостью 1 700 000 рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Учитывая возможный международный скандал, тут же были поставлены «на уши» все наряды ДПС. И буквально через пять минут один из экипажей ГИБДД обнаружил разбитый автомобиль у дома 4 по Заячьему переулку. Водителя в салоне не было.

На поиски самого угонщика понадобилось еще 15 минут. В одной из квартир того же дома, был задержан 27-летний мужчина, находившийся под действием наркотиков. Полицейские отмечают, что он просто зашел в первую открытую дверь.

Машину передали хозяевам под расписку, а самого горе-угонщика отправили в больницу под присмотр врачей.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели угона» ему грозит от крупного штрафа до пяти лет тюрьмы. Пока любителю быстрой езды избирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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