«Я не могла его бросить»: школьница из Новгородской области вытащила из воды тонущего соседа

О своем поступке родителям Саша не рассказала, боялась, что ее накажут Фото: из архива героя публикации.

11-летняя Саша из деревни Село-Гора в Новгородской области до сих пор не понимает, зачем ее маме звонят журналисты и просят рассказать о том, как девочка спасла соседа. Ведь, по мнению школьницы, ничего особенного не произошло. Просто жарким вечером она вместе с другом пришла на карьер искупаться.

Доплыв до островка в середине озера, Саша заметила, что ее сосед дядя Сережа, купающийся рядом, вдруг начал тонуть. Тонул молча. Из-за того, что перед заплывом мужчина перебрал спиртного, позвать на помощь он не мог.

Шустрая девчушка сориентировалась быстро. Саша вмиг нырнула в воду, схватила утопающего за руку и, что есть сил, поволокла к отмели. Через несколько секунд школьница поняла – с крупным мужчиной, «отключившемся» посреди водоема, одной ей не справиться. Нужно срочно что-то придумать.

- Сережа, помоги мне, Сережа! – закричала Саша своему другу - тезке утопающего. Парнишка сразу бросился в озеро и помог девочке дотащить соседа до островка. Мужчина был без сознания.

У школьницы есть младшая сестренка Катя, которая теперь хвастается Сашей перед подружками Фото: из архива героя публикации.

- Я не могла его бросить. Он мне как друг. Всегда с нами в футбол играет, - делится девочка в беседе с «Комсомолкой». – Я вовсе не испугалась, только вот тащить его было сложно, он же гораздо больше и тяжелее, чем я.

На этом история не закончилась – дядю Сережу с отмели нужно было переправить на берег. И тут юная Саша развернула целую спасательную операцию. Девочка, увидев на карьере двух мужчин, бросилась вплавь к берегу, чтобы позвать их на помощь. По пути школьница приметила деревянный плот, на котором дети иногда катаются по озеру. Импровизированное плавсредство она ловко дотолкала до отмели. На него и стали грузить валяющегося без чувств дядю Сережу.

- Я думала, он утонет вместе с плотом. Он был мокрый и соскальзывал оттуда. Но все равно вчетвером мы его дотащили до берега. Потом дядя Сережа полежал на земле минут 15 и очнулся, - поясняет девочка.

Узнав, кому обязан своим спасением, мужчина был в шоке.

- Я каждый раз, когда вижу Сашеньку, говорю: «А вот и моя спасительница!». Всем о ней рассказываю и все время благодарю. У меня теперь второй день рождения есть благодаря этой девчушке, - говорит чудом спасенный сосед Саши Сергей.

Молва о храбром поступке хрупкой школьницы мгновенно разлетелась по деревне. Правда, как это обычно бывает, родители Саши обо всем узнали последними. Как говорит девочка, она попросту испугалась, что ее накажут и больше не отпустят гулять, вот и промолчала.

О подвиге девочки теперь знает вся деревня Фото: из архива героя публикации.

- Мне обо всем соседка рассказала, которая пришла ко мне пить чай, - вспоминает мама героической девочки Анжелика Рябкова. – Я была в ужасе! Очень сильно испугалась. И первое, что в этот момент сказал мне муж: «Мама, не ругайся только. За это надо хвалить». И, конечно, когда страх отступил, я почувствовала гордость за свою дочку. Мы очень рады, что у нас такая отважная и сообразительная девочка.

Родители Саши признаются – такого героизма от дочки не ожидали. Зато теперь постоянно ставят ее в пример. А младшая сестренка школьницы Катя хвастается ею перед подружками. Саша же на похвалу отвечает смущением, искренне не понимая – а что тут такого?

- Мы обязательно теперь ее порадуем, такие поступки надо поощрять, - говорит мама девочки. – У нас в планах было купить ей велосипед, а она все просила гироскутер. Купим, значит, гироскутер.