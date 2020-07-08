Фамильный герб и домашний театр: Как живет семья из Кингисеппа, объединившая династии военных и педагогов

Родовой герб, семейные дневники и мода на домашний театр - казалось бы, все это пережитки тех красивых времен, когда дамы ходили в кринолинах, а кавалеры - с наградным оружием наперевес. Однако кое-где эти традиции живы и сейчас. Например, в семье Веры и Александра Федотовых из Кингисеппа.

Она - потомственный педагог, он - военный. Их профессиональные династии насчитывают по пять поколений. В прошлом году Федотовы победили на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья - хранитель традиций». И если чуть приоткрыть шкатулочку с их богатейшим родовым наследием, то можно наткнуться на весьма удивительные сюжеты.

СПАСИБО ПОЛЬСКИМ ПОДПОЛЬЩИКАМ

- Мы с мужем родом из Казахстана, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Вера Юрьевна. - И - вы представляете! - оказалось, что мы даже на свет появились в одном роддоме. А потом нас судьба свела, и вот до сих пор живем.

Вера и Александр вместе уже почти 30 лет. У них две прекрасные дочки. Личный архив семьи Федотовых

То, что Вера станет преподавать в школе, было ясно сразу: в детстве она, сидя на коленях у бабушки, «помогала» ей проверять тетради. Теперь, будучи учителем русского языка и литературы, Вера Юрьевна уверена: нет профессии ответственнее и интереснее, чем работа с людьми.

- У меня и у супруга в роду военные и педагоги. Мы можем целую школу укомплектовать: у нас есть учителя математики, биологии, истории, иностранных языков, - улыбается Вера Юрьевна. - И по военной ветке так же: папа мой - подводник, были еще пограничники, пехотинцы, связисты. А мой прапрадед Михаил Авралев даже служил в охране императора Александра III. У него красивая история: он был настолько влюблен в крепостную князя Голицына, что выкупил ее и женился. Жили счастливо, родили много деток.

Яркую жизнь прожил и дедушка Веры Юрьевны Павел Авралев. Он, будучи на фронтах Великой Отечественной войны, по удивительной случайности защищал Ямбург - ныне Кингисепп, где в результате, вдоволь покатавшись по Союзу, осели Вера и Александр Федотовы.

Одна из трогательных традиций Федотовых – всегда провожать и встречать каждого всей семьей. Личный архив семьи Федотовых

- Дед оставил свои дневники, где все подробно описал. Мы потом проехали по местам его боев, нашли дуб, в который прилетали снаряды, пока дед прятался от артобстрела, - рассказывает женщина. - Он был в плену, несколько раз бежал, а потом оказался в Освенциме. Оттуда сбежал благодаря польским подпольщикам, которые выдали им с товарищем карту. И сейчас у нас есть мечта: сказать спасибо потомкам тех людей, которые спасли моего дедушку.

КВЕСТЫ И ДОМАШНИЙ ТЕАТР

Вера и Александр вместе уже почти тридцать лет. У них две дочки - 17-летняя Полина и 11-летняя Софья. Старшая играет на скрипке, занимается художественным дизайном и поет в вокальном коллективе, младшая танцует в хореографическом ансамбле.

- Искусство в нашей семье - основа духовной жизни. Например, у нас есть традиция не просто собираться вместе по праздникам, а устраивать тематические вечеринки с посиделками, загадками, квестами, - делится Вера Юрьевна. - Порой устраиваем домашние спектакли, делаем к ним программки и приглашения. Роли исполняют и бабушки, и племянники: кто грибочком нарядится, кто лисичкой. А один раз муж играл белого орла! Мы сшили ему белый костюм - всем понравилось. Делаем это только для родственников, а их у нас много, поэтому всегда есть благодарные зрители.

Еще одна трогательная традиция Федотовых - всегда провожать и встречать каждого всей семьей. Как шутит Вера, будто человек не с работы вернулся, а из космоса.

В гербе открытая книга означает путь к просвещению, скрипка – любовь к прекрасному, дубовые ветви – мудрость. Личный архив семьи Федотовых

- Когда муж после трудового дня приходит домой, дети к дверям бегут с криками «Папочка! Папа пришел!», - говорит женщина. - А еще они всегда с трепетом относятся к вечерам, когда мы вместе рассматриваем семейные альбомы. Я храню дедушкины любовные послания к бабушке, которые он писал ей в стихах до конца дней. Показываю их детям. У нас очень теплые отношения, ради которых стоит жить и творить.

ГЕРБ БУДЕТ ДЕРЕВЯННЫМ

Изучая историю своей семьи, Федотовы поняли: у них должен быть герб, тем более что еще в дореволюционные времена он точно существовал. Долго думали, как же отразить все родовые традиции в одном символе. Придумали.

- У нас получилась интересная сложная картинка: открытая книга означает путь к просвещению, скрипка - любовь к прекрасному, дубовые ветви - мудрость, - объясняет Вера Юрьевна. - Есть у нас и девиз «Польза выше победы!». Многие говорят, что главное - это участие, мы же считаем что самое важное - урок, который ты извлечешь из всего, чем занимаешься.

Герб Федотовых пока существует только на бумаге. Но, возможно, вскоре обретет объемные очертания.

- Муж, когда ушел в отставку, начал заниматься ковкой и резьбой по дереву, - делится женщина. - У него прекрасно получается! Об этом даже сказали профессиональные псковские мастера, заглянувшие однажды к нам в гости. И вот хочется, чтобы он наш герб из дерева вырезал, тогда у нашего семейного символа будет эффектный солидный вид.

НА ЗАМЕТКУ

Какие выплаты положены в Ленобласти:

Семьям с одним ребенком:

- Единовременное пособие 33 000 рублей при рождении ребенка;

- Ежемесячная выплата 5000 рублей в связи с рождением первого ребенка.

Семьям с двумя детьми:

- Единовременное пособие 44 000 рублей при рождении ребенка.

Семьям с тремя детьми:

- Единовременное пособие 55 000 рублей при рождении ребенка;

- Ежемесячная выплата 10 624 рубля при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Всем:

- Ежемесячная выплата 5189,50 рублей на ребенка от трех до семи лет;

- Ежемесячная выплата 9500 рублей на ребенка в случае, если в течение как минимум полутора лет ему не предоставляют место в детском саду.

Многодетным:

- Дополнительное единовременное пособие 100 000 рублей при рождении одновременно трех и более детей;

- Единовременная выплата на приобретение жилья при одновременном рождении трех и более детей;

- Обеспечение многодетных семей транспортным средством.

Ежемесячная выплата в Ленобласти составляет 5189,50 рублей на ребенка от трех до семи лет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вопрос дня

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В связи с этим мы спросили:

Что главное для сохранения тепла в семье?

Анна ИВАНОВА, жительница Кудрово:

- Чтобы сохранить семью, оба должны не рассчитывать на легкую жизнь, а работать. Ведь любовь - это тоже труд, а еще - бесконечная забота. Иногда стоит на минутку забыть о себе и сделать что-то ради человека, находящегося рядом.

Игорь МИХАЙЛОВ, ветеринар:

- Если у супругов одинаковые ценности - это уже больше половины успеха. На мой взгляд, именно похожие взгляды на жизнь делают семью крепче. И, конечно, нужны любовь и терпение, а еще - возможность взять себя в руки и на эмоциях не наговорить родному человеку неприятные вещи. И поддержка тоже важна - взаимная. Чтобы человек при любых обстоятельствах чувствовал себя нужным.

Мария ЛИХАЯ, директор музея «Крепость Корела»:

- В определенные моменты нужно отдать себя детям, переступить через обиды, если они случаются, простить, если кто-то оступился, и идти дальше. И еще очень важно не забывать о себе. Если один супруг реализует себя, занимается саморазвитием, то и другой тоже может это делать. Еще нужно чаще быть с детьми и научиться их понимать.

Екатерина АНТОНОВА, жительница деревни Оржицы:

- Для меня важно, чтобы в семье были уважение и любовь: к личному пространству, выбору решений, мнению. Только соблюдая баланс, можно построить адекватные и долгосрочные отношения. Дети уважают старших и доверяют им и при этом самостоятельны, а взрослые не только достигают гармонии между собой, но и позволяют детям быть личностями.

Юлия МИХАЛЬЧИК, певица:

- Нужно пытаться находить точки соприкосновения, компромиссы, если есть какие-то сложности и шероховатости. Еще важно относиться друг к другу с пониманием и уважением. Ведь если в семье нет истерик, нет скандалов, то все можно обсудить и решить - самое главное разговаривать. Ведь очень важно в такие моменты сохранить то, что имеешь, особенно когда есть дети.

Ольга КУИМОВА, фермер:

- Я считаю, что самое важное в семье - взаимопонимание. Чтобы решить какие-то проблемы, нужно сесть и начать общаться. Очень важно уметь разговаривать, выслушать близкого человека и вместе разобраться во всех возникших сложностях. Проблемы нельзя замалчивать - ничего хорошего в этом случае не будет. Мне такой подход всегда помогает.

В ТЕМУ

Дорогие ленинградцы!

Позвольте сердечно поздравить вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья - это главная ценность в жизни каждого человека, надежная опора, неисчерпаемый источник любви, взаимного уважения, понимания и терпения.

В Ленинградской области живет много дружных, крепких семей, в которых воспитываются замечательные активные дети. В этих семьях от старшего поколения к младшему передаются лучшие нравственные и духовные ценности.

Крепкие семьи - это основа сильной России и зрелого, ответственного общества, залог счастливого будущего нашей страны.

В этот праздничный день от всей души примите пожелания крепкого здоровья, взаимопонимания, мира и согласия, доброго и теплого отношения друг к другу.

Правительство Ленинградской области.