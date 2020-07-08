Видео голов матча Зенит - Сочи 8 июля 2020: Быстрый Заболотный и точный Малком

В Санкт-Петербурге на стадионе Газпром-Арена завершился чемпионский матч: 8 июля 2020 года, «Зенит», досрочно взявший трофей после победы над «Краснодаром, встречался с ФК «Сочи». Несмотря на то, что для команды Семака этот матч уже ничего не решал (кроме престижа, конечно), игра получилась зрелищная и интересная для многих болельщиков. Ведь против сине-бело-голубых вышел играть и Александр Кокорин, «зенитовец», который до конца сезона находится в аренде у «Сочи».

Видео голов матча Зенит - Сочи 8 июля 2020

Как только прозвучал свисток арбитра, на поле началась настоящая жара. «Сочи» пошли в атаку, и на четвертой минуте открыли счет. Гол забил Антон Заболотный. Сине-бело-голубые побежали отыгрываться, но сделать это было не так-то просто.

Зенит - Сочи. 0:1. Антон Заболотный.

Сравнять счет удалось лишь под конец матча - на 33-й минуте чемпионский гол забил Филипе Малком. Голкиперу соперников «Зенита» дотянуться до мяча не хватило буквально миллиметров.

Второй тайм команды начали подзаряженными в раздевалках. Долго обмениваясь атаками, «Сочи» пошел ва-банк и едва не забил в ворота Кержакова. Дальше - две атаки подряд, и тут прилетела ответочка от чемпионов. На 77-й минуте матча «Зенит» вывел вперед только что вышедший вместо Дриусси на замену Азмун - 2:1.

"Зенит" в ранге чемпиона обыгрывает "Сочи" со счетом 2:1

Зенит - Сочи. 1:1. Филипе Малком .