«Зенит» - «Сочи» 8 июля 2020: обзор матча, итоговый счет, голы

Команду «Сочи» «Зенит» принимал в ранге чемпионов сезона 2019/20. Напомним, туром ранее, по итогам игры с «Краснодаром» сине-бело-голубые набрали недосягаемые 62 очка и установив таким образом двойной рекорд: самая ранняя победа и наибольшее количество очков в лиге по итогам 26 туров.

Может быть поэтому зенитовцы на поле в этом матче выглядели весьма расслабленно. Во-первых, состав, который выставил Сергей Семак частично состоял из игроков, обычно занимающих скамейку запасных. Во-вторых, играли-то, по сути, с товарищами: часть игроков «Сочи» еще в прошлом сезоне выступали за «Зенит» и даже оформили вместе с ним чемпионство.

В старте у гостей вышли сразу шесть бывших зенитовцев: Мевля, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Заболотный и даже Александр Кокорин. Напомним, форвард в аренде, поэтому его появление на поле стало результатом договоренности руководства двух клубов.

На стадионе в Санкт-Петербурге игру смотрели порядка шести тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сначала фортуна была на стороне гостей. На 5 минуте Антон Заболотный забил в ворота чемпионов. Забавно, но трибуны, на которых было немногим больше шести тысяч болельщиков, отреагировали на гол бурными аплодисментами.

За игрой бывших соклубников действительно было интересно наблюдать. Они прекрасно знали маневры друг друга и отлично разгадывают план действий. Но вот с Малкомом в одной команде никому из соперников играть не доводилось. Поэтому не удивительно, что именно он на 33 минуте забил великолепный гол в ворота Сослана Джанаева. Фантастический дальний удар бразильца и считанных миллиметров не хватило голкиперу соперника, чтобы дотянуться до мяча.

На перерыв команды ушли при равном счете. И большую часть второго тайма казалось, что этим игра и закончится. Опасные моменты были у обеих сторон, но результативности не было.

На 77-й минуте отличился Сердар Азмун, грудью затолкав мяч в ворота южан. Это гол потребовал просмотра VAR, казалось, была рука. Но, после затяжной паузы, арбитр засчитал взятие ворот.

Вместе с обновленным кубком - новенькие золотые медали! Фото: Twitter "Зенита"

2:1. С таким счетом закончился этот матч. «Зенит» еще сильнее отрывается от соперников в турнирной таблице и получает заслуженный кубок. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут в субботу, 11 июля. В 28-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги они встретятся на выезде с грозненским «Ахматом».

Счастливые болельщики после очередной победы Зенита.Фото: Артем КИЛЬКИН

Зенит - Сочи. 2:1. Сердар Азмун.

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