2020-07-09T15:14:42+03:00
Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга

Силовики нагрянули по делу о злоупотреблениями должностными полномочиями
Роман ЛЯЛИН
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Следователи совместно с полицией проводят обыскиСледователи совместно с полицией проводят обыскиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге проходят обыски во всех коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО). Следственные мероприятия проводят сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Главного управления собственной безопасности МВД РФ.

- Обыски проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщил "КП-Петербург" источник.

Известно, что следователи нагрянули в 11 МРЭО Петербурга.

Следственные мероприятия, предварительно, связаны с уголовными делами, которые были возбуждены в отношении бывших сотрудников МВД. Дело связано с перечислениями денег в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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