Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге проходят обыски во всех коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО). Следственные мероприятия проводят сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Главного управления собственной безопасности МВД РФ.
- Обыски проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщил "КП-Петербург" источник.
Известно, что следователи нагрянули в 11 МРЭО Петербурга.
Следственные мероприятия, предварительно, связаны с уголовными делами, которые были возбуждены в отношении бывших сотрудников МВД. Дело связано с перечислениями денег в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU