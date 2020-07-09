Все, от мала до велика, любят свежую клубнику

Сегодня в магазинах можно круглогодично купить любые ягоды, вне зависимости от их сезонности. Но, несмотря на это, многие жители области терпеливо ждут, когда же на прилавках появится своя, местная продукция. Сейчас это клубника: ее начали собирать в конце июня и скоро уже закончат - сезон «садовой земляники» длится всего лишь несколько недель. Ягоду в фермерских хозяйствах собирают тоннами и отправляют на оптовые базы, для желающих организуют самостоятельные сборы. Итак, куда звонить и ехать?

СЛАДКИЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ

Первые восемь тонн ягод из планируемых двенадцати уже собрали в садоводческом хозяйстве фермера Виталия Лукашова в Лужском районе. Здесь реализуют инвестиционный проект по переработке и хранению фруктов, часть которого - закладка огромного плодового сада площадью 360 гектаров: яблони, груши, сливы, вишни, смородина, крыжовник и, конечно, клубника. Сейчас она занимает в хозяйстве более 9 гектаров.

Как рассказали в пресс-службе правительства, всего в регионе выращиванием клубники занимаются четырнадцать крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и сельхозпредприятий. В прошлом году с 29,5 гектаров собрали 65 тонн урожая.

- В 2020 году площадь ягодников увеличится почти на 10 гектаров, - говорят в областном правительстве. - На посадку и уход за многолетними фруктовыми и ягодными насаждениями ленинградским фермерам запланирована выплата субсидии в 14,6 миллиона рублей.

СОБЕРИ СЕБЕ САМ

С клубничных плантаций ягоды, как правило, отправляют на оптовые базы, а оттуда - в торговые точки. Но можно купить ягоды и напрямую: многие клубничные фермы принимают заказы непосредственно от покупателей.

А еще есть такой способ: с одной стороны - сэкономить, с другой - провести время на свежем воздухе. О том, чтобы отдохнуть, не говорим, потому что придется немного потрудиться.

- Есть возможность приехать в хозяйство и самим для себя собрать по более низкой цене урожай ягод, - рассказывают в фермерстве «Фионовы». - В этом суть самосбора.

Такую возможность предоставляют несколько хозяйств в Ленобласти. Правила у всех свои: где-то нужно собрать минимум пять килограммов, где-то вес не ограничен. Как правило, не пускают в поля с детьми и домашними животными. Конкретные моменты нужно уточнять в выбранном хозяйстве.

Разница в среднем - сто рублей за килограмм. Так, если при самосборе килограмм ароматных ягод будет стоить 250 рублей за кило, то при заказе ценник вырастет до 350 рублей.

С плантаций ягоды, как правило, отправляют на оптовые базы, а оттуда – в торговые точкиФото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Адреса ягодных мест в Ленобласти

Клубничная ферма BerryStore

Ломоносовский район

Предварительный заказ, самовывоз

vk.com/klubnikavspb

Тел.: +7-921-799-07-57

Фермерское хозяйство «Ольховка»

Кировский район

Готовая клубника по предзаказу, самосбор

vk.com/klubnika_tosno_nurma

Тел.: +7-981-701-63-84

Ферма «ФИОНОВЫ»

Тосненский район

Предзаказ, самосбор

vk.com/klybnika.fionov

Тел.: +7-981-684-56-36

«Наша ферма»

Кингисеппский район

Предзаказ, доставка

vk.com/nasha_ferma_spb

Тел.: +7-911-755-84-14

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно выбрать и хранить

Роспотребнадзор по Ленобласти напомнил, по каким признакам можно определить спелые и качественные ягоды. Хорошая клубника - сухая, без влажных пятен и признаков гниения. Ягоды однородного насыщенного цвета, упругие, блестящие, без вмятин и повреждений. Они ароматно пахнут, а листики ягодной чашечки зеленые и не увядающие.

При этом не стоит брать клубнику мягкую, с пятнами и без запаха. Если листики сухие или их нет вообще, это значит, что ягоды собирали давно или неправильно. А если на клубнике есть зеленоватые пятна или белый кончик, значит, ее сорвали слишком рано и она не успела дозреть.

Кстати, чтобы понять, сладкая клубника или с кислинкой, посмотрите на ее черенок. Если листики плотно прилегают к самой ягоде, то она, скорее всего, будет кислить. Если же есть расстояние, то клубника сладкая.

Всю сразу купленную клубнику мыть не стоит, если вы не планируете ее всю и съесть. Вымытая ягода хранится очень недолго. Отложите немного, а остальное уберите в холодильник или заморозьте в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов небольшими порциями. Так вы сохраните питательные и вкусовые свойства ягод.

Ту клубнику, которую вы собираетесь есть прямо сейчас, обязательно нужно вымыть. Замачивать в воде ягоды не стоит - так они скорее испортятся. Лучше всего высыпать их в дуршлаг, не отрывая чашечек, и промыть под струей воды, а потом аккуратно промокнуть бумажным полотенцем.

- Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора или специального средства для мытья фруктов и овощей, - советуют в Роспотребнадзоре. - Такой способ обработки избавит клубнику от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов.

ВАЖНО!

Если есть желание — берете корзинку и вперед на поиски самого спелого урожая Фото: КФХ "Шконда"

Кому не стоит увлекаться

Клубника сильный аллерген, поэтому аллергия на клубнику - абсолютное противопоказание. Кроме того, специалисты не рекомендуют эти ягоды людям с язвой, гастритом и другими болезнями ЖКТ в период обострения заболевания. Это связано с наличием в клубнике кислот, которые могут дополнительно раздражать слизистую желудка.

- Вне периода обострения можно есть клубнику в небольших количествах, но лучше - в качестве десерта, а не натощак, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Или же смешать ее с йогуртом, сливками или сметаной.

Также клубника может негативно влиять на эмаль зубов и усугубить кариес.