Эксперты прогнозируют закрытие 80% кафе и 800 гостиниц в Санкт-Петербурге к 2021 году

Эксперты-аналитики и работники сферы, опрошенные «Комсомолкой», нарисовали картину тотального апокалипсиса: после пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге гостиницам не хватает денег, господдержки недостаточно, а самые тяжелые времена, которые не всем удастся пережить, еще только впереди.

РАССЧИТЫВАТЬ НА «НАШИХ» НЕ СТОИТ

По словам заведующего Лабораторией экономики культуры Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Валерия Гордина, туризм в Северной столице пострадал от коронавируса дважды: сначала самоизоляция оборвала поток гостей из регионов, а теперь закрытые границы между странами и непростая эпидемиологическая обстановка, фактически, поставили крест на самом оживленном и «хлебном» сезоне. И предпосылок для улучшения ситуации пока что не видно.

- Сейчас у нас вроде бы появились внутренние туристы, - отмечает Гордин. – Но нужно понимать, что сильно рассчитывать на них не стоит. Непростое экономическое положение в некоторых регионах, не до конца решенная проблема коронавируса – все это приводит к тому, что люди выезжают куда-либо – а тем более в большие города – очень осторожно. Хотя, безусловно, у Санкт-Петербурга, как у направления внутреннего туризма, есть и свои плюсы. Например, наш город – практически единственная, не считая Москвы, альтернатива пляжному отдыху. Ни один другой регион не имеет столько «точек притяжения» и такой развитой туристской инфраструктуры.

Рестораны и кафе после разрешения работать в режиме летних террас в лучшем случае выходят на 40-50%.Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучше всего о текущей обстановке говорят цифры: по словам нашего эксперта, во время карантина некоторые гостиницы были заполнены максимум на 5% - за счет командировочных и вахтовиков, которых обязали по возвращении домой какое-то время оставаться на самоизоляции. Сейчас этот показатель не превышает 30- 40% - при июльской «норме» в 95-100%. Рестораны и кафе после разрешения работать в режиме летних террас в лучшем случае выходят на 40-50%. И это прим том, что июль среди работников туристической отрасли традиционно считается «золотым» месяцем в плане клиентуры и прибыли. То есть, «самый-самый» сезон уже потерян – вопрос лишь в том, что будет дальше.

«СЕРЕДНЯЧКАМ» ПРИДЕТСЯ ПОТЕСНИТЬСЯ

- Дальше, скорее всего, будет только хуже, - уверен президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев. – На данный момент мы не вернулись к жизни и не исправили ситуацию, а лишь немного затормозили падение. Напряженность нарастает с каждым днем: например, в прошлом месяце я был должен за коммунальные услуги, условно говоря, миллион, в этом – полтора, еще через месяц буду должен два миллиона. И никто мне их не простит. Как и любому другому отельеру.

И сделать с этим, отмечает Васильев, ничего нельзя. В начале эпидемии некоторые гостиницы и отели попытались заманить туристов гигантскими скидками: к примеру, в середине марта вполне реально можно было снять двухместный номер в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта за 900 рублей в сутки. Сейчас, когда в городе началось нечто похожее на туристический сезон, цены вернулись к уровню предыдущего года – и замерли.

- Поднимать их дальше не имеет смысла, - констатирует эксперт. – Все прекрасно понимают, что самоизоляция ударила в том числе и по кошелькам простых людей. К сожалению, мы не Крым и не Сочи, где с началом сезона цены взлетели на 20-30 %. Если мы поступим так же, к нам вообще перестанут ехать.

Если ситуация не изменится, могут исчезнуть 80 % заведений.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отсюда вытекает другая проблема: высокая дифференциация бизнеса. Говоря простым языком, это означает, что волну массовых закрытий переживут, скорее всего, самые дешевые и самые дорогие отели. Первые – за счет того, что перетянут на себя часть клиентуры «середнячков», желающую путешествовать, но вынужденную экономить. Вторые – за счет «подкожного жирка»: еще не проеденных финансовых запасов или недвижимости, которую можно по крайней мере заложить, чтобы взять очередной кредит. А вот гостиницам в среднем ценовом сегменте придется туго – они, конечно, не исчезнут совсем, но их количество сильно сократится.

- Пока что никакой волны закрытий у нас не было, - отмечает эксперт. – Но, судя по всему, все еще впереди. Мы сейчас пытаемся выбить дополнительные меры поддержки – хотя бы частичное погашение долгов за коммунальные услуги за счет госбюджета, льготные кредиты на выплату зарплат – но пока отклика не находим. Такими темпами, я думаю, до Нового года в Санкт-Петербурге закроется где-то половина гостиниц – я имею в виду, легальных, имеющих арендные помещения и трудовой коллектив. В абсолютных числах это будет, скорее всего, что-то около 800.

Еще сильнее кризис ударит по кафе и ресторанам: так, ранее президент федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар рассказывал «Комсомолке», что в городе, если ситуация не изменится, могут исчезнуть 80 % заведений.

Волну массовых закрытий переживут, скорее всего, самые дешевые и самые дорогие отели.Фото: Олег ЗОЛОТО

КАК БУДУТ СПАСАТЬ?

В общем, больной пока скорее жив, чем мертв. А спасти его, по словам экспертов, кроме денежных вливаний, способна правильно организованная пиар-компания.

- Все-таки покупательная способность у части жителей регионов осталась, - констатирует Валерий Гордин. – Кому-то – в основном населению севера и Дальнего Востока - удалось сэкономить и не использовать те деньги, которые они планировали потратить летом для выезда куда-то за границу. Поэтому Санкт-Петербург, безусловно, будет привлекателен для туристов. И наша задача основная задача сейчас – эту привлекательность усилить, сделать так, чтобы люди хотели к нам ехать и ехали.

Самоизоляция ударила в том числе и по кошелькам простых людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, отмечает Гордин, целесообразно действовать по принципу «лучше меньше, да лучше»: пусть уж лучше к нам приедет не так много туристов, как в предыдущие годы, но зато они будут обеспеченными и платежеспособными. К тому же чем больше людей – тем нестабильнее и опаснее эпидемиологическая обстановка.

По счастью, городской комитет по развитию туризма в этом направлении уже работает. Так, на днях ведомство анонсировало запуск программы «Петербургское гостеприимство».

- Эта маркетинговая программа нацелена на реализацию комплексных мероприятий, которые помогут гостям выбрать наш город как комфортный и самый безопасный, а сфере гостеприимства начать свою деятельность, - рассказал председатель комитета Сергей Корнеев. - В рамках первого этапа комитет вместе с Роспотребнадзором разработал и принял стандарты безопасности, касающиеся всех без исключения предприятий, работающих в сфере туризма. Те, кто все эти стандарты соблюдет, получит специальное обозначение - знак безопасного и комфортного отдыха SafeTravels SPB. Благодаря использованию специального знака безопасного и комфортного отдыха SafeTravelsSPb участники программы получат у путешественников приоритет при выборе направления поездки. Для туристов это должно послужить ориентиром того, что именно здесь можно безопасно отдохнуть, для отрасли - привлечь большее количество гостей, тем самым показать свою заботу об их комфортном путешествии.