2020-07-09T23:13:10+03:00
Общество

Салоны красоты, бани и спортивные секции возобновят работу с 13 июля в Санкт-Петербурге

Вдобавок в ограниченном режиме заработает Центр организации социального обслуживания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С 13 июля в Санкт-Петербурге разрешено работать салонам красоты, баням и спортивным секциям.С 13 июля в Санкт-Петербурге разрешено работать салонам красоты, баням и спортивным секциям.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Александр Беглов подписал очередное постановление с послаблениями по коронавирусу, которое разрешает работать с 13 июля в полном объеме салонам красоты, баням и парикмахерским. Наконец-то откроют и уличные туалеты, а также организации по копировально-множительным услугам. Помимо этого, свои двери распахнут различные спортивные секции, но с рядом важных условий.

- Доступ в тренировочные базы разрешен только тренерам, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу. В этих организациях должны соблюдаться требования и рекомендации Роспотребнадзора, - подчеркивают в пресс-службе Смольного.

Работать разрешили, но средства защиты еще никто не отменял. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работать разрешили, но средства защиты еще никто не отменял.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но от некоторых ограничений салонам красоты и баням пока никуда не деться. В списке все те же привычные требования: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, дезинфекция контактных поверхностей вроде ручек дверей и наличие антисептика для рук на входе. Вдобавок каждая организация должна иметь стандарт безопасной деятельности.

Вновь разрешено работать в форме стационара Центру организации социального обслуживания. Однако некоторые соцуслуги все еще под запретом: проведение спортивных мероприятий, экскурсий и групповых занятий в очной форме.

Отдельно власти остановились на пляжах. На них с 13 июля обяжут держать социальную дистанцию в 1,5 метра и проводить дезинфекцию поверхностей благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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