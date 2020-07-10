Ливни и грозы придут в Санкт-Петербург на выходные

«Добрая петербургская традиция, по которой погода портится к выходным, не нарушена. В ближайшие субботу и воскресенье город накроет сначала ливнями с грозой, а потом польет дождями и обдует сильным ветром.

- 11 июля в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью кратковременные дожди, утром и днем дожди, местами ливни и грозы. Ветер южный и юго-западный, умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура жнем составит от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Не сказать, что сильно лучше, но хотя бы без гроз - такой погода будет в воскресенье. 12 июля синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, умеренный ветер западных направлений, с порывами до сильного. Воздух прогреется днем до +21 градуса. А вот метеозависимым людям придется непросто. После субботнего понижения, давление начнет расти.