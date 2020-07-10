«Ростелеком» окутал сетью Карельский перешеек

«Ростелеком» продолжает подключать к услугам связи рекреационные объекты Ленинградской области. Весной и начале лета 2020 года особенно активно подключают услуги связи заказчики, чей бизнес расположен на Карельском перешейке. Это одно из самых востребованных туристических направлений региона.

- Многим компаниям из сферы гостиничного бизнеса временный спад активности, связанный с введением карантинных мер, позволил заняться развитием и модернизацией своей инфраструктуры, - отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «Ростелеком» Максим Кононенко. - Очевидно, что в этом сезоне спрос на внутренний туризм будет расти. Все большее распространение приобретает сейчас и работа в удаленном формате, для которой нужен только ноутбук и интернет. Таким образом, наличие качественных и надежных услуг связи становится еще более значимым конкурентным преимуществом для отелей, баз отдыха и других объектов размещения туристов.

Услуга видеонаблюдения также важна для загородных объектов и дает возможность обеспечить как безопасность отдыхающих, так и сохранность имущества туристического комплекса.

В числе клиентов «Ростелекома» – база рафтинга и активного отдыха «Кивиниеми», комплекс активного отдыха «Угребись», база отдыха «Шишки на Лампушке», загородный клуб «Давинчи Парк», база отдыха «Любимовская», «Березово Хутор» и ресторан «Причал» в Лосево. Все они находятся на Карельском перешейке в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области.

В общей сложности для объектов было построено около 3 километров новых оптических линий связи. Наиболее востребованные услуги «Ростелекома» среди компаний сферы туризма и отдыха из Ленинградской области – это высокоскоростной интернет и «Wi-Fi для бизнеса»: комплексное решение по организации беспроводной сети для корпоративных клиентов любого масштаба. Также популярностью пользуются видеонаблюдение и «Виртуальная АТС», позволяющая быстро, удобно и без лишних затрат на оборудование организовать телефонию через интернет.