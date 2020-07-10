«О ситуации знаем»: Радужный флаг вывесили у школы в Санкт-Петербурге

Радужный флаг подняли у одной из школ Петербурга. О том, что рядом с государственным знаменем России развевается цветастое полотнище, в соцсетях сообщили родители одной из учениц. Девочка шла мимо и заметила неладное. После чего сделала пару фоток, опубликовала их на сайте школы и все завертелось...

- Школа 511. Доча шла на прогулку, сделала фото и выложила на школьный сайт. Результат - звонки и угрозы какой-то статьей со стороны соцпедагога, - написали жители поселка Шушары, где расположено учебное заведение, в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В соцсетях моментально поднялся шум, причем как с требованиями «запретить и наказать», так и с голосами тех, кто не видит ничего страшного в произошедшем:

- У нас, насколько я помню, запрещена такая пропаганда среди несовершеннолетних. Отсюда вопрос, почему такое не пресекла прокуратура до сих пор? Может вместо постов ВК вы начнете писать куда следует?

- Ну есть и есть, и что? Что плохого? Или люди настолько недалеки, что естественные вещи не понимают?

- Да тут надо все школьное руководство привлекать за пропаганду!

- Соцпедагог из союза идиоток?! Да будет радуга

- Я не гомофоб, но демонстрацию этого флага осуждаю.

Переполох поднялся и в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. Местный Отдел образования, вместо того, чтобы заниматься вопросами ЕГЭ - «у нас же экзамены идут!» - собрал срочное совещание с директором школы и выясняет, как символ ЛГБТ-меньшинств появился на флагштоке.

- Да, мы в курсе ситуации. Сейчас только что совещание закончилось, директор тоже здесь, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в районной администрации и отправили за комментариями в пресс-службу. Связаться с ней на данный момент пока не удалось.