Никита Муров: Порт «Бронка» - социально значимый объект для Петербурга

История порта «Бронка» началась еще в прошлом веке. Планы построить аванпорт рядом с городом Ломоносов родилась в 70-х годах. Комплекс должен был облегчить заход судов в СанктПетербург. Однако проект забуксовал: конкуренцию составляли порты Прибалтики, да и страна переживала не лучшие времена. Грянула перестройка, затем череда экономических кризисов, и идею забросили. К счастью, не навсегда. Уже в 2008 году стартовала работа над проектом. Спустя три года на южном берегу Невской губы Финского залива началось строительство нового порта, а в конце 2015-го туда причалили первые грузовые суда.

«ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЕ»

Сегодня «Бронка» - самый современный порт в Северо-Западном регионе. Жизнь здесь кипит круглые сутки и замирает лишь раз в году - 1 января. Территория комплекса насчитывает 120 гектаров и больше напоминает мини-город. Здесь есть все, что требуется для бесперебойной работы: таможенный пост, пограничный пункт пропуска, ремонтные цеха, котельная, склады, сервисный и бизнес-центры, кафе и даже своя заправочная станция. По порту все посетители и персонал передвигаются на микроавтобусах. Чтобы вызвать машину, достаточно позвонить по телефону и указать нужное место.

За бесперебойную работу порта отвечает более тысячи человек. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

Сам комплекс оборудован по последнему слову портовых технологий: за бесперебойную перевалку грузов отвечает более ста единиц современной техники. Главные - четыре причальных перегружателя - установлены у самой воды. Их белые стрелы и красно-синий корпус заметны издалека и автомобилистам на КАД, и капитанам прибывающих судов. Грузоподъемность каждой такой махины - 65 тонн. Операторы управляют ею из стеклянной кабины, расположенной на высоте 40 метров. Оттуда не только просматривается объем работ, но и открывается захватывающий вид на залив и Кронштадт. Но любоваться пейзажем крановщикам некогда: нужно быть сконцентрированными и внимательными - в своих руках, пускай и стальных, они держат чужие миллионы.

Оператор в кабине причального перегружателя. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

- Самое важное для грузовладельца - безопасность. Нельзя, чтобы с контейнером или другим грузом что-то случилось, потому что все это стоит колоссальных денег, - объясняет генеральный директор порта «Бронка» Николай Негодов. - Чтобы была уверенность в безопасности, нужно технологичное оборудование, обученный компетентный персонал и прочая инфраструктура. Все это у нас есть.

Жемчужина порта, точнее, две - мобильные краны LHM-800, сделанные специально на заказ. Их преимущество в том, что стоят они на платформах, оснащенных по меньшей мере сотней колес, благодаря чему устройства могут без труда перемещаться по территории и использоваться для разных задач. Грузоподъемность крана - 308 тонн. Для сравнения: это примерно два пустых «боинга». Причем «Бронка» - единственный в Европе порт, где имеются сразу две такие установки.

Два мобильных перегружателя LHM-800 выполнены на заказ. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

- Мы предусмотрели все потребности рынка на настоящий момент и сделали задел на будущее. Мощность порта сейчас 500 тысяч TEU в год (единица измерения грузов, равная объему одного двадцатифутового морского контейнера. - Прим. ред.). Пока мы работаем в половину от этой цифры, но в будущем планируем ее наращивать, - отмечает Николай Негодов. - Потенциал территории - до 2 миллионов TEU в год. Когда мы подойдем к 300-400 тысячам, будем совершенствовать оснащение, устанавливать дополнительные перегружатели. При этом достраивать ничего не нужно - вся территория адаптирована, мы сможем гибко ее использовать.

Общая площадь порта - 120 Га.

ГРУЗЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Грузы прибывают в «Бронку» не только по воде, но и по суше. Порт оборудован тремя железнодорожными путями и автомобильными полосами, по которым легко проходят даже сверхнегабаритные и тяжеловесные экземпляры. А привозят в «Бронку» разное: из заграницы сюда прибывает оборудование для оснащения российских производств, техника, одежда, а также автомобильные комплектующие.

Оператору перегружателя нужен опыт и хороший глазомер. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

- Уже потом из автокомплектующих собирают машины на заводах Nissan и Hyundai, - рассказывает специалист по маркетингу Вадим Смирнов. - Приходят к нам и готовые автомобили для российского рынка. Большой поток идет из Германии. Например, мы сотрудничаем с концерном Volkswagen, который производит марки Porsche, Audi и другие. Под такой транспорт у нас есть отдельная площадь. Их перегоняют на нашу территорию, размещают на стоянке, а затем приезжают автовозы и отправляют их по автосалонам.

Большинство грузов приходит в порт в морских контейнерах. Разноцветные стальные боксы разных размеров занимают большую часть «Бронки». На терминале нет места беспорядку. Все контейнеры составлены с ювелирной точностью - сантиметр к сантиметру, и каждый имеет свой адрес. Информация о любых операциях с грузом хранится в единой электронной системе, которая обновляется в режиме онлайн.

Потенциал территории порта - до 2 миллионов TEU в год. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

- Все контейнеры выстроены в определенном порядке. Если мы знаем, что за грузом приедут завтра, нет смысла заставлять его другими контейнерами, - объясняет начальник отдела планирования грузовых работ Михаил Мосоян. - Мы подсчитали, что даже десять секунд, дополнительно потраченных при погрузке машины, серьезно сказываются на общем контейнерообороте, поэтому такая четкая система позволяет нам оптимизировать процессы и ускорить операции.

Перевалкой контейнеров в «Бронке» не ограничиваются. Техническое оснащение порта позволяет браться за самые сложные задачи, например, за перемещение генеральных (рулонная сталь, пиломатериалы), насыпных, накатных, проектных и даже опасных грузов. Для хранения последних здесь выстроен отдельный терминал, отвечающий всем требованиям экологической безопасности.

Общая протяжённость шести причалов - 1430 метров. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

К слову, сохранение окружающей среды - отдельное направление деятельности компании. На территории порта установлены собственные очистные сооружения. Все стоки, которые уходят в Финский залив, проходят мощнейшую очистку. Часто у порта можно встретить людей с удочками. А все потому, что места рядом с очистными облюбовала рыба. Кроме того, «Бронка» организует собственные социальные проекты. По заказу собственника и оператора порта ООО «Феникс» в Ладожское озеро уже было выпущено около ста тысяч мальков исчезающей ладожской палии. А с 2020 года холдинговая компания «Бронка Групп», в которую входит порт «Бронка», помогает исследовать и спасать популяцию краснокнижной балтийской кольчатой нерпы.

СКАЗАНО!

Никита МУРОВ, Генеральный директор компании «Бронка Групп»:

- Порт «Бронка» - это социально значимый объект для Санкт-Петербурга. В первую очередь, наш морской многофункциональный перегрузочный комплекс расположен вне черты городской жилой застройки: грузы доставляются и вывозятся по кольцевой дороге, минуя центр города и не провоцируя пробки. Во-вторых, мы делаем ставку на развитие железнодорожной логистики - на транспорт, который в меньшей степени влияет на окружающую среду. Кроме того, порт не работает с наливными и насыпными грузами, такими как уголь, нефть и нефтепродукты, поскольку рядом находятся знаменитые петербургские парковые ансамбли и дворцовые комплексы. Ну и, конечно, мы активно привлекаем жителей города и области на вновь созданные рабочие места.

Глубина подходного канала и акватории 14,4 метра. Фото: предоставлено ММПК «Бронка».

КСТАТИ

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая протяженность 6 причалов - 1430 м.

Подходной канал шириной 180 м и глубиной 14,4 м.

Суммарная мощность порта - более 25 миллионов тонн в год.

Максимальные габариты судов, принимаемых к обработке: осадка - 13 м, длина - 347 м, ширина - 50 м.

Длина трех железнодорожных путей - 1622 м.