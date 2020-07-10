Выпускной 2020: Красные дипломы в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики впервые вручили онлайн

Выпуск в новом формате

Чествовать лучших выпускников в самых красивых исторических местах Северной столицы - давняя традиция Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. В разные годы церемония вручения красных дипломов проходила в Каменноостровском Императорском дворце, Михайловском замке Русского музея, Таврическом дворце, Доме ученых Российской академии наук, Шереметевском дворце, Доме архитектора. Однако в 2020 году эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы: проводить выпускные можно только дистанционно.

Но выпускники известного вуза без праздника не остались - торжественная церемония вручения красных дипломов прошла в режиме онлайн. Вчерашних студентов традиционно поздравили друзья и партнеры вуза, причем, видеопоздравления получились не менее трогательными и добрыми, чем «очные» напутствия.

- Поздравляю вас с одним из самых замечательных и важных дней в вашей жизни - получением дипломов об окончании вуза. В этом году сделать это было непросто, но мы с вами преодолели все трудности и получили желаемый результат, - поздравил выпускников ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Олег Смешко. - Настойчивость в достижении цени, инновационные образовательные технологии, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современная материальная база - вот слагаемые нашего успеха. А бесценный опыт, который мы получили, пригодится нам и в будущем. За годы, проведенные в стенах университета, вы получили не только знания, навыки, умения, но еще и возможность реализовать свои самые дерзкие планы и мечты. Кто-то проявил себя в науке, кто-то в спорте или творчестве, а некоторые ребята стали волонтерами и именно им сегодня хочется сказать отдельное спасибо за то, что они есть и всегда готовы прийти на помощь тому, кто в ней нуждается,

Университет, где готовят современных управленцев и менеджеров, многие годы сотрудничает с видными законодателями, и представителями силовых структур, экономистами, учеными, представителями бизнеса. Многие из них с удовольствием поздравили новое поколение дипломников с первым крупным достижением.

- Вы правильно сделали, что несколько лет назад выбрали высшее образование, потому что согласно статистике, человек с высшим образованием создает примерно вдвое больше национального богатства, в среднем больше зарабатывает и, что немаловажно, дольше живет, - обратился к ребятам первый заместитель председателя Комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ Олег Смолин. - А еще вы правильно выбрали университет и профессию, потому что Россия остро нуждается в новом поколении экономистов и управленцев. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики - один из лучших негосударственных вузов, он привлекает к себе внимание органов власти в хорошем смысле этого слова. Многие его выпускники работают в государственных и успешных коммерческих структурах не только Петербурга и Ленобласти, но и других регионов нашей страны.

Экономисты новой реальности

Кстати, многие почетные гости дали выпускникам ценные наставления: не думать, что образование закончено. После того, как мир пережил пандемию нового заболевания, серьезно повлиявшего на экономику почти всех государств, важность высшего образования в сфере экономики и управления сложно переоценить. Но в условиях новой реальности свои знания и квалификацию постоянно нужно повышать. Так что работы предстоит много.

- Конечно, искать свое первое место работы сегодня непросто, но я уверен, что у выпускников этого вуза проблем с этим не будет. Полученные здесь знания станут базой для успешного карьерного старта. Выпускники прошлых лет - яркое тому доказательство, - обратился к выпускникам вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789836" frameborder="0"></iframe> Обращение вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина.

В этом году Университет выпустил почти 3 тысячи специалистов. Задачи перед выпускниками стоят непростые: искать ответы на самые сложные и масштабные вызовы в эпоху цифровой экономики. Но ни у ребят, ни у преподавателей нет сомнений в том, что решение каждой задачи обязательно будет найдено.

- Самое главное у вас есть: хорошие и крепкие знания. Если вы приложите к ним свои амбиции, целеустремленность, то все у вас получится - вы найдете хорошую работу создадите крепкую семью и будете успешно трудиться на благо нашей великой страны, - говорит академик РАН Николай Казанский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789837" frameborder="0"></iframe> Академик РАН Николай Казанский.

Онлайн-поздравления выпускникам также прислали первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Елена Драпеко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин, председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Андрей Максимов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова и многие другие.

Ну а чтобы ребята почувствовали атмосферу выпускного, вуз подготовил и музыкальные сюрпризы: перед участниками онлайн-церемонии выступили лауреаты международных конкурсов: ансамбль «БИСКВИТ», скрипичный дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж и другие.