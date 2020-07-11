«На прилавках просрочка по завышенным ценам»: Как в Петербурге выживают финские магазины во время пандемии

На границе толпа с авоськами с рулонами туалетной бумаги, сладостями, сыром и «модным» посудомоечным средством. Разумеется, с финскими этикетками. Для многих петербуржцев однодневный шопинг за рубежом, казалось, стал рутиной, которая порой еще и нервирует. «Прекрасные были времена!», - осознав происходящее, теперь вздыхают любители затариваться в Финляндии и сразу же на чем свет стоит кроют последними словами пандемию, вирус и карантин.

Финские товары сейчас действительно в дефиците. Те, что привезли в Россию до эпидемии, заканчиваются, а новые владельцам маленьких магазинов урвать все сложнее. Порой, конечно, получается договориться с оптовиками, но цены на «свежак» становятся заметно выше. Дорожает и тот товар, который скоро продавать уже будет нельзя.

Если поставки и бывают, то это настоящее чудоФото: Артем КИЛЬКИН

- Здесь срок годности до сентября. И вся партия такая, - говорит продавец небольшого магазинчика на Петроградке, держа в руках плитку финского шоколада. – Еще и стоит к тому же 250 рублей, хотя раньше его покупали за 190.

На треть дороже теперь и кофе, цена на сыр вообще выросла почти втрое – чтобы достать его, сейчас приходится исхитриться. Например, договариваться с оптовиками, которые возят товар в крупные сети. Сделать это получается не всегда и не у всех.

- Я знаю только об одной поставке. Сейчас у нас от нее практически ничего не осталось, - говорят в другом магазине на Петроградке – единственном, где сыр в продаже еще есть.

Кофе, увы, теперь стоит на треть дорожеФото: Артем КИЛЬКИН

А вот стоимость бытовой химии во всех точках поднялась не намного. Как поясняют продавцы, причина в том, что это самый ходовой товар.

- Покупателей заметно меньше, конечно. Но те, кто приходит, в основном берут моющие средства и дегтярное мыло, - делится кассирша третьего магазина.

По словам продавцов, их небольшие лавки на плаву удержались чудом. Ведь многие либо уже разорились, либо находятся на грани краха.

- Нам торговать сейчас практически нечем, просто напросто негде купить товар, - жалуется владелица «финского» магазина в Пушкине. – Есть у меня знакомый, который все на своей машине возил, но и он сейчас без дела сидит. А это ведь мой единственный заработок, у меня ипотека! Очень надеюсь, что удастся продержаться, и что границы скоро откроют.

Многие торговые точки на грани крахаФото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появились ярмарки с фальшивкой

На слабостях петербуржцев, заскучавших без финских товаров, то и дело наживаются мошенники. На днях в Центральном районе активисты заметили нелегальную «финскую» ярмарку в Кузнечном переулке. Мало того, что она возникла стихийно, так еще и продавали на ней товар отнюдь не из страны тысячи озер.

Мошенникам обманывать петербуржцев не даютФото: СОЦСЕТИ

- Они так постоянно делают. Толкают обычный ширпотреб с Апрашки. Там даже написано Made in China, - рассказывает один из активистов Ярослав Костров. – Мы видели, как они прям там маркировку клеили – типа это все финское. Но это мошенники! Мы сразу вызвали полицию.

На этот раз нелегалов удалось «легко прижать». Прибывшие на место полицейские разогнали горе-торговцев и демонтировали их незаконные вывески.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса: Под ударом и другие точки

- Во время пандемии пострадали вообще очень много маленьких магазинов. Особенно те, что располагаются в торговых центрах. Когда закрылись ТЦ, магазины, естественно, закрылись тоже. Но расходы у них остались – например, обязанность платить аренду. Кроме того, резко снизился покупательный поток. Люди все же лишний раз никуда не ходили, да и доходы населения упали. Думаю, многие такие магазины закроются.