Многодетный отец с оркестром встретил жену, родившую ему тройню

В семье Эльгама и Айгюн Гусейновых 19 июня произошло настоящее чудо: у них родилась тройня! Спустя три недели, 10 июля, счастливую мамочку с малышами выписали. Долгожданная выписка прошла с оркестром - в прямом смысле этого слова. А все благодаря супругу Айгюн, который работает в учебном центре петербургского военного ордена Жукова институте войск национальной гвардии.

- Пригласить оркестр на выписку - это идея начальника института, - признался коллега Эльгама Денис Афанасьев. - Вообще у нас много многодетных отцов работает, но так вроде еще никого не встречали.

Радовались за большую семью Гусейновых не только их близкие и друзья, но и врачи роддома №10, где и произошло счастливое событие.

- Ежегодно в Санкт-Петербурге рождается не так много троен - порядка 10-15. В этом году уже девять, три из них – в нашем роддоме, - не без гордости говорит заместитель главного врача родильного дома №10 Евгений Михайлин. – Первая была два месяца назад, а через три дня после этого родила и Айгюн. Женщина совпали по срокам - случай уникальный.

Заместитель главного врача родильного дома №10 Евгений Михайлин.Фото: Полина ШАНДРАК

Многодетная мамочка призналась, что, конечно, не думала о таком пополнении семьи. К тому же у них уже есть сынок - Абузар, который пока не совсем осознал произошедшее.

- Сначала на УЗИ сказали, что двойня. Только через две недели сообщили, что их трое, - улыбается Айгюн. - Мы удивились, ведь в роду у нас ни у кого не было тройни!

- Как назвали малышей? - спрашиваем у счастливого отца.

- Сына - в честь дедушки Гусейнэфенди, а девочек - Айсель и Аймин, - нежно прижимая к себе девчонок, говорит Эльгам и добавляет, - хорошо, что помогать есть кому - семья у нас большая и дружная!

Семья Гусейновых в полном составе.Фото: Полина ШАНДРАК

Кстати, руководство Гусейнова пообещало поддержать многодетного сотрудника. Исполняющий обязанности заместителя начальника Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии по работе с личным составом Денис Афанасьев признался, что сейчас решается вопрос с жильем для них.