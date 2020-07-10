«Клал девушкам на лицо салфетку, чтобы его не видели»: Стали известны подробности дела анестезиолога, изнасиловавшего 5 пациенток под наркозом

60-летний анестезиолог-реаниматолог одной из частных клиник Санкт-Петербурга Арсен Арамов (имя изменено, – прим.ред.) всегда был на хорошем счету. Стаж - 30 лет, много хороших отзывов и слов благодарности, он, в конце концов, - член «Ассоциации анестезиологов и реаниматологов», кандидат медицинских наук и примерный семьянин. Все изменилось, когда Арамов перешел в городской консультативно-диагностический центр для детей и подростков, где следил за состоянием девушек после прерывания беременности.

«ГОВОРИЛ, ЧТО ПОСЛЕ НАРКОЗА МОГУТ БЫТЬ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ»

- В течение нескольких часов анестезиолог, находясь в одной палате с женщинами в течение нескольких часов, должен был следить за их состоянием, - пояснил «КП-Петербург» источник в медицинских кругах. – В случае необходимости - подходить к кровати, оказывать помощь. Всего под его наблюдением было четыре койко-места.

В конце декабря 2018 года в этой палате под присмотром Арамова оказались три девушки - 15, 17 и 19 лет. В какой-то момент доктор, зная, в каком состоянии они находятся, стал подходить к каждой из них по очереди... Только потом, во время обязательной беседы с психологом центра, стали вскрываться страшные подробности «лечения» Арамова.

Анестезиолог свою вину так и не призналФото: СОЦСЕТИ

- Девушки рассказывали, как доктор подходил к каждой из них, отворачивал к стенке или к окну, чтобы они не видели, что он делает, - продолжает источник «КП». – При этом, чтобы сама жертва не поняла, что происходит, он клал ей на глаза салфетку. И объяснял, мол, это для того, чтобы голова не кружилась.

Дальше анестезиолог действовал, как настоящий маньяк, уверяя при этом, что «проводит медицинские процедуры». Как вспоминают пациентки, поведение Арсена их очень настораживало, особенно когда он при каждом шорохе отбегал от кровати, нервно подтягивая штаны, отворачивался к окну и делал вид, что что-то разглядывает.

В медицинских кругах такое поведение врача вызвало шокФото: Артем КИЛЬКИН

Хитрости Арсену вообще было не занимать. Не будь дураком, он еще и перестраховался на случай, если кто-то из жертв в красках вспомнит ужасы из «палаты Арамова». После того, как пациентки приходили в себя, врач беседовал с каждой из них и предупреждал о побочном эффекте.

- Говорил: ждите галлюцинаций! Будет ощущение, будто во время выхода из наркоза над вами совершались действия сексуального характера, - поясняет наш источник.

Но план врача провалился, когда во время изнасилования с лица одной из девушек в палате упала салфетка.

О случившемся она рассказала психологу, который сообщил об этом главврачу, а тот - в полицию. После этого заявление на Арамова написали и родители пострадавших подростков.

Позже выяснилось, что кроме трех пострадавших есть и другие жертвы врача-маньяка: одной из них 17 лет, второй 26. Все коллеги обвиняемого были в шоке от случившегося. По их словам, с таким они столкнулись впервые.

«ОН ЗНАЛ, ЧТО САЛФЕТКА УПАДЕТ»

В самом Следственном комитете детали уголовного дела не раскрывают. Известно лишь, что на врача было возбуждено уголовные дела по семи эпизодам «Изнасилования» и «Насильственных действий сексуального характера».

Девушки отходили от наркоза и были беспомощныФото: Олег ЗОЛОТО

- Во время расследования обвиняемый свою вину отрицал, - пояснила «КП-Петербург» старший следователь СО по Адмиралтейскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Виктория Кузнецова. – Однако его вина была доказана. Были проведены психолого-психиатрические и иные экспертизы, допрошены потерпевшие.

За преступления, совершенные Арамовым с 8 октября по 19 декабря 2018 года, суд приговорил его к 10 годам колонии. Также с подсудимого взыскано в счет возмещения морального вреда 70 тысяч рублей.

КОМПЕТЕНТНО

Врач-психиатр Сергей Нурисламов: Случай с анестезиологом редкий

- Обычно такое поведение у людей связано с отклонениями, - поясняет врач-психиатр Сергей Нурисламов. - Причиной может быть и страх перед женщинами, и маниакальное состояние, и нарушения половой идентификации. В действиях Арамова есть и элементы педофилии, привлекала его и беспомощность жертвы. Случай редкий, но, однозначно, он знал, что салфетка когда-то упадет с лица пациентки... Это, как по Достоевскому, когда мерзавцев тянет на место своего преступления.