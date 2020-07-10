Эксперты: «Купаться в водоемах Петербурга можно будет через 30 лет минимум»

ОТ НЕВЫ ДО ГАНГА

Петербург – город рек и каналов, разводных мостов и водных прогулок. А вот искупаться в городе на Неве, увы, негде. Число безопасных водоемов стремиться к нулю уже 30 лет.

Судя по проверкам Роспотребнадзора, за последнее десятилетие водоем, пригодный для купания, появлялся в Петербурге лишь четыре раза, и в каждом случае речь шла о Безымянном озере. Правда, в последний раз Безымянное приглашало окунуться без риска для здоровья аж в 2016 году.

В непростом коронавирусном 2020-ом, когда на местный досуг вся надежда, Петербург вновь остался без единого водоема. В городе действуют 24 официальных пляжа, но и на их водную гладь, по выводам Роспотребнадзора, можно лишь смотреть.

Традиции традициями: каждое утро у Петропавловки плещутся «моржи», а в жаркие выходные разгоряченными телами заполняется весь пляжФото: Олег ЗОЛОТО

Еще два пляжа – знаменитый у Петропавловской крепости на берегу Невы и в Приморском парке Победы на Малой Невке – и вовсе не являются официальными рекреационными зонами, по данным администрации Петроградского района, уже более пяти лет. Да и в настоящие пляжи, по всем нормам ГОСТ, их превращать не планируют. Но традиции традициями: каждое утро у Петропавловки плещутся «моржи», а в жаркие выходные разгоряченными телами наполняются и небезопасные, и вообще не проверенные никем водоемы.

– Сделать так, чтобы в центре многомиллионного города можно было купаться, – это утопия: нам остаются только спа-салоны да бассейны, – отмечает председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста» Юрий Шевчук. – Причем это актуально не только для Петербурга, но и для любого российского мегаполиса. Хотя, конечно, Нева гораздо чище, Инд и Ганг.

«МОЛОЧНЫЕ» РЕКИ, БЕТОННЫЕ БЕРЕГА

За чистоту песка на пляжах отвечают районные администрации. Воду на безопасность проверяет Роспотребнадзор. Говоря о причинах загрязнения водоемов в черте Петербурга, ведомство объясняло, что это связано «с природными свойствами воды» и «обусловлено повышенным содержанием железа, марганца, гуминовых веществ». На деле же банальное загрязнение рек, каналов и озер зараженными и химическими стоками никто не отменял.

– Большая доля загрязнения приходится на бактериологическое, которое дает канализация и частный сектор, но присутствует и химическое – от ливневки: очень много «химии» дают машины, на втором месте – заводы, – разъясняет Юрий Шевчук. – Кроме того, та вода, которая выходит из Ладоги, уже несет в себе большое количество бактериологического загрязнения.

В городе действуют 24 официальных пляжа, но и на их водную гладь можно лишь смотретьФото: Артем КИЛЬКИН

Директор Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ЭКОМ Александр Карпов выделяет два негативных фактора: растущую загрязняющую нагрузку на водоемы и их маловодность. И главная беда – в последнем.

– Город разрастается, застройка наступает, мы хотим благоустройства и асфальтируем все поверхности. В результате дождевая вода попадает не в почву, а в ливневую канализацию, – рассказывает Александр Карпов. – Она отправляется на очистные и выбрасывается в километрах от места, где прошел дождь. На это тратятся бюджетные деньги. А водоемы тем временем остаются без водного питания.

Чистые водоемы не любят благоустроенные набережныеФото: Олег ЗОЛОТО

Без «подпитки» водоем вынужден жить лишь за счет осадков. Фактически он испаряется. Концентрация гадости в нем растет, все живое – вымирает. Ситуация усугубляется, если водоем закован в «благоустроенные» берега из бетона и щебенки, а впадающие в него речки – в лабиринт из труб. Как итог, мы получаем мертвый бассейн, не способный к самоочистке.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

Превратить мертвую воду в живую можно. Специалисты называют это ревитализацией.

– В первую очередь, обеспечить достаточное количество воды, – объясняет Карпов. – Для этого нужно переложить инженерные коммуникации и разделить ливневку на чистую и грязную. Чистые стоки есть даже в мегаполисе: это вода с крыш, которые занимают большую площадь, чем дороги, – с них стекает примерно две трети от всех дождевых стоков. Их нужно направлять не на очистку, а сразу в ближайшие водоемы.

Дополнением к перестроенной ливневке должны стать локальные очистные сооружения и управляемые микроводохранилища, замена труб для ручьев и речек мостами, а также отказ от «благоустройства» на берегу в пользу живой растительности. Аналогично, но уже в большем масштабе, возможно «оживить» и Финский залив.

Чтобы очистить Финский залив, нужно заняться чистотой ЛадогиФото: Артем КИЛЬКИН

– Разбирать гранитные набережные в историческом центре Петербурга, конечно, не нужно, – оговаривается Карпов. – Главное по инерции не забетонировать всю Неву вплоть до Ладоги.

В том, что ливневку нужно переложить, а заодно и обновить очистные, коллегу поддерживает и Юрий Шевчук. Но он считает, что очищать стоки с улиц Петербурга, наоборот, нужно лучше, ведь «до коллекторов они зачастую не доходят, попадая в реки и каналы».

– Чтобы справиться с бактериологическим загрязнением, нужно построить очистные сооружения на всем водосборе Ладожского озера, – добавляет эксперт. – Правда, только Ленинградской области это будет стоить примерно как один ее годовой бюджет.

Пляж на Заячьем вовсе не считается пляжемФото: Артем КИЛЬКИН

Пример успешного воскрешения убитых водоемов показывают США, где восстановили Великие озера, и Европа, где возрождают Рейн. Но скорого эффекта здесь ждать не стоит: вода камень точит.

– Если Петербург начнет усиленно заниматься водоемами, то их восстановление потребует три десятилетия минимум: такие проблемы в «пожарном» порядке не решаются, – подытоживает Карпов. – А пока петербуржцам о купаниях в городе стоит забыть. Даже если примут радикальные меры, в ближайшие десятилетия ситуация не изменится.

5 ВОПРОСОВ В СМОЛЬНЫЙ:

Отвечает Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

– Почему купаться негде?

– Состояние воды зависит от большого количества факторов, как антропогенных, так и обусловленных природно-географическими причинами. Пример человеческого воздействия – недостаточно очищенные сточные воды предприятий и домохозяйств, смывы с прибрежных территорий и дорог, засорение и загрязнение, в том числе нефтепродуктами с судов. В числе природных факторов – атмосферные осадки и климатические изменения, которые ведут к более интенсивному «цветению» воды.

– Что с этим делать?

– По заказу комитета выполняют дноочистительные работы, экологическое восстановление водоемов, уборку акваторий, кошение растительности, ликвидацию нефтеразливов. В этом году восстанавливают Нижний Буферный пруд системы фонтанов Петергофа, расчищают русла Смоленки, Глухарки, Восточного канала Юнтоловской дачи. В планах – расчистка русла Карповки, а также уборка акваторий на 331 объекте. С начала 2020-го с водоемов уже собрано 19 770 килограммов нефтеводяной смеси. Такие работы улучшают качество воды по химическим и микробиологическим показателям, имеют эстетическое значение и в целом оздоравливают водные объекты.

– А как насчет ливнестоков?

– Так как исторически первой была общесплавная система канализации, а не дождевая, больший объем стока отводится именно в нее и проходит очистку. Ее в настоящее время проходит 99 процентов сточных вод. Оставшийся объем поверхностного стока поступает в раздельную дождевую систему водоотведения и проходит очистку частично. Схемой водоснабжения и водоотведения Петербурга до 2025 года с перспективой до 2030 года запланировано прекратить сброс неочищенных сточных вод, обновить и построить сеть раздельной дождевой системы водоотведения, построить объекты системы сбора и транспортировки поверхностного стока, обновить существующие и построить новые очистные сооружения.

Пляж - это не только чистый песок, но и благоустройство, за которым следят районные властиФото: Олег ЗОЛОТО

– Как очистить Неву и другие водные артерии?

– Сделать это возможно только совместно с Ленобластью и другими смежными регионами. Создан совет Балтийского бассейнового округа, где обсуждают вопросы строительства, реконструкции и модернизации очистных сооружений, сохранения уникальной системы Ладожского озера. Решить задачу обеспечения чистой питьевой водой невозможно без строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений, и это можно было бы включить в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Обсуждается вопрос подготовки отдельного федерального проекта по сохранению Ладожского озера, предусматривающего комплексное оздоровление водной системы: Ладожское озеро – Нева – Финский залив.

– Когда и где можно будет купаться?

– Ведется системная работа по улучшению состояния водных объектов. Уже сейчас качество очищаемых стоков на сооружениях «Водоканала» по азоту и фосфору (веществам, вызывающим «цветение» воды, в первую очередь, в Финском заливе) соответствует рекомендациям Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Повышают качество очистки стоков и предприятия. Учитывая общественный запрос, в первую очередь в пригодное для купания состояние будут приводиться Суздальские озера, Сестрорецкий Разлив, система Дудергофских озер.

КОМПЕТЕНТНО:

Елена ХОРЬКОВА, главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области:

– Любая зона рекреации не должна быть источником вредного воздействия на человека. Когда проводится мониторинг, воду проверяют на химические, микробиологические показатели, на соответствие гигиеническим нормам и санитарным правилам. В небезопасном водоеме могут быть возбудители инфекционных заболеваний – в первую очередь, кишечной инфекции и гепатита А, гельминты. Плюс такая вода может содержать примеси химических элементов, которые могут вызывать аллергическую реакцию.

В Смольном радуют, что показатели воды в заливе и водоемах улучшаютсяФото: Олег ЗОЛОТО

Если вода из небезопасного водоема попадет в ротовую полость, риск заразиться острой кишечной инфекцией достаточно высок. Вероятность гепатита предсказать сложнее: это зависит от водоема и от ситуации. А вот риск заразиться через повреждения кожи или глаза хоть и есть, но минимален.

Конечно, в небезопасных и непроверенных водоемах лучше не купаться. Но если вы все-таки вошли в воду, то хотя бы не ныряйте и старайтесь ее не заглатывать. Если же вода попала в рот, то стоит прополоскать его чистой водой, чтобы снизить концентрацию возможных микроорганизмов.

КОНКРЕТНО: Какие водоемы с официальными пляжами есть в Петербурге?

– 1-е, 2-е и 3-е Суздальские (Верхнее, Среднее и Нижнее) озера (Выборгский р-н);

– Ольгинский водоем (Выборгский р-н);

– Колонистский пруд (Пушкинской р-н);

– озеро Разлив с пляжами «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»;

– Финский залив с пряжами «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны», «Морские Дубки»;

– река Ижора с пляжами «Взрослый» и «Детский»;

– озеро Безымянное.

Очистить водоемы Петербурга возможно, только объединив усилия с соседними регионамиФото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ: Не вся очистка одинаково полезна

По мнению экспертов, очищение дна в малых водоемах приносит только вред: долгосрочного эффекта от такой «уборки» нет, зато хрупкий баланс после нее в нем может так и не наладиться.

– Нельзя рассматривать природный водоем как бассейн и пытаться почистить дно, словно кафель, – объясняет Карпов. – Ил – активный компонент процесса самоочищения. Но, чтобы он «работал», нужны остальные компоненты: вода, живность и кислород.

ВОПРОС РЕБРОМ: Почему в купель можно?

Крещенские купания, в отличие от летних, организуют Комитет по безопасности совместно с МЧС. Заявки о прорубях в форме креста районным властям подают религиозные организации. Каждую согласуют отдельно. Интересно то, что, например, на Крещение в этом году верующие окунались и в небезопасную Неву, и в водоемы, где мониторинг не проводится вовсе. Причина в том, что крещенские купания не являются купаниями в полном смысле этого слова: это религиозный обряд. А потому и требования к обряду и к рекреационному купанию совершенно разные.

Последствиями купания в опасном водоеме могут быть кишечная инфекция и даже гепатитФото: Олег ЗОЛОТО

КАЛЬКУЛЯТОР: Сколько стоить искупаться под открытым небом Петербурга?

425 руб. / разовое посещение. Открытый бассейн «Динамо»: ул. Большая Пороховская, 38 корп. 2.

450 – 1 000 руб. / ч. Круглые бани: ул. Карбышева, 29 лит. А.

560 руб. / ч. Батенинские бани: ул. Александра Матросова, 20.

600 руб. / ч. Московские бани : ул. Гастелло, 22.

600-800 руб. / день. Всесезонный курорт «Игора»: Приозерское ш., 54 км.

800 руб. / день. Гостиничный комплекс «Старая Мельница»: п. Солнечное, 41 км Приморского ш., 7.

1 500 – 2 000 руб. / разовое посещение. Загородный клуб «Терийоки» : Зеленогорск, ул. Гаванная, 1 лит. А.

1 700 руб. / день. Бассейн в загородном клубе «Скандинавия» : Сестрорецк, ул. Парковая, 16.

4 000 руб. / 4 ч. Бассейн в «Президент Отеле»: Зеленогорск, Приморское ш., 572.