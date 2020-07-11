«Я теперь боюсь своего имени»: Гусева сыграет Екатерину Великую в новом VR-фильме

Она идет гордой поступью по роскошным залам Китайского дворца. Его специально для Ее Величества построил в Ораниенбауме гениальный архитектор Ринальди. Уже не Фике, но еще и не та легендарная императрица, от упоминания имени которой бросало в дрожь всю Европу. Екатерина Великая – как же она жила? Как видела мир и что ее окружало? Теперь мы можем это узнать.

Оказаться бок о бок с Государыней и вместе с ней пройти по дворцовым залам и парковым дорожкам позволят современные технологии - в Ораниенбауме начались съемки VR-фильма, посвященного императрице. В главной роли – заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Она, как и положено первой женщине страны тех времен, в парике и богато украшенном платье. Но все же важнейшая часть образа – императорская стать и тот самый екатерининский акцент.

Даже императрице иногда хочется сделать селфи. Фото: предоставлено авторами проекта

- Какая она? Мудрая, тонко мыслящая, вспыльчивая, взрывная, влюбчивая, но в то же время холодная. Она разная. И я хочу, чтобы мы максимально охватили все ее проявления, - говорит актриса. – Мне нужно поверить, что все здесь – моё, что это не музейные экспонаты, а мои личные вещи. Присвоить себе этот парк, это поместье – так, милый домик.

Последнее предложение Екатерина произнесла голосом своей великой тезки. И, кажется, в этот момент действительно ею стала.

- Вы знаете, я боюсь своего имени. Я убираю оттуда первую букву и говорю всем, что я Катерина или Катя. Потому что Екатерина для меня теперь что-то слишком высокое, - улыбается артистка.

Съемки проходят в шикарных интерьерах Китайского дворца. Фото: предоставлено авторами проекта

Главная фишка нового кино – 360-градусная съемка. При таком подходе виртуальная реальность не кажется такой уж виртуальной. Зритель получает возможность отправиться на два с половиной столетия назад, услышать из уст императрицы о событиях XVIII века и даже не в замочную скважину, а в полный рост, понаблюдать за малоизвестными событиями ее жизни.

- Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме в формате видео 360. Вы пройдете через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк, где мы сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет, - отмечает режиссер Михаил Антыков.

Зрители смогут вместе с Екатериной прогуляться по парку. Фото: предоставлено авторами проекта

Каким трудозатратным ни был процесс, VR-фильм будет длиться всего 20 минут – ведь, как поясняют его создатели, дольше сидеть в специальных очках не получится.

Ожидается, что высокотехнологичное кино будет представлено на Санкт-Петербургском международным культурном форуме в ноябре этого года. В дальнейшем фильм будут показывать в ГМЗ «Петергоф».