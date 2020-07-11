Вызвал трех проституток и лишился почти миллиона: у жителя Санкт-Петербурга отобрали деньги, полученные за смерть тещи

Житель Санкт-Петербурга угодил в крайне неприятную историю из-за очередной ссоры с женой. После семейного скандала и отъезда супруги на дачу, ему захотелось любви и ласки. Тогда 44-летний мужчина вызвал сначала двух проституток, потом еще дну – африканочку. Но в итоге был избит и ограблен двумя крепкими парнями. А самое неприятное – лишился денег, полученных после смерти тещи.

- В ночь на 10 июля в полицию обратился неработающий мужчина, который сообщил, что двое неизвестных вошли в его квартиру, нанесли телесные повреждения и связали, после чего совершили хищение 920 000 рублей и мобильного телефона, стоимостью 30 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но в сухом релизе полиции не сказано самое интересное – подробности происшествия. А дело было так: поссорившись с женой (та, как упомянуто выше, уехала на дачу), петербуржец загрустил, выпил и решил восполнить недостаток любви – отношения в семье давно были натянутыми.

В интернете он нашел сайт с легкодоступными девушками и вызвал сразу двух к себе на квартиру на Богословской улице. Вскоре - было около трех дня – приехали прелестницы, которым он платил по 7 тысяч в час. За веселым застольем и разговорами прошло около пяти часов. Ближе к восьми вечера мужчине захотелось экзотики и он заказал еще одну девушку – африканку (по 5 тысяч в час). Она прибыла к 21:00.

Тут хозяин дома решил проводить первых двух дам, дабы не мешали утехам и пошел из проводить. Открыл дверь на выход и с порога получил в глаз.

Горе-любовника связали зарядкой от телефона.Фото: Артем КИЛЬКИН

Снаружи квартиры его уже поджидали двое крепких парней, которые побили горе-ловеласа и связали его зарядкой от мобильника. После чего злодеи обчистили квартиру и ушли вместе с дамами.

Развязала потерпевшего третья проститутка. Темнокожая девушка сама же и вызвала полицию.

Приехавшим стражам порядка мужчина, который был сильно пьян, рассказал, что из шкафа пропали 920 тысяч рублей, которые принадлежали его жене. Деньги женщина получила по страховке после смерти матери. Также злодеи прихватили и восьмой «Айфон», с учетом износа оцененный в 30 тысяч.

Сейчас петербургские сыщики ищут двух дам и их крепких приятелей в камуфляже. Дело заведено по статье «Кража».

А вот семейная жизнь любителя платной «клубнички», судя по всему, окончательно разрушена.