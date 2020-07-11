2020-07-11T13:09:13+03:00
Происшествия

Почти десять миллионов рублей украли из банкомата в Санкт-Петербурге

Неизвестный взломщик смог подобрать код и ключи к аппарату с деньгами и достать ячейки с наличностью
Петр КИБЕР
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В Петербурге из банкомата украли почти 10 миллионов рублей.В Петербурге из банкомата украли почти 10 миллионов рублей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Почти десять миллионов рублей украл из банкомата неизвестный петербургский взломщик. Утром 10 июля он проник в помещение супермаркета в Красносельском районе, где стоял аппарат, вскрыл его и унес всю находившуюся внутри наличность.

- В 13:35 в полицию поступило сообщение от представителя одного из банков о том, что около 09:30 неизвестный, путем подбора ключа и кода, похитил из банкомата, на улице Партизана Германа, две кассеты с 9 830 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отсмотрев видеозаписи с камер наблюдения полицейские установили, что на «дело» злоумышленник отправился на попутке. В девять утра он остановил «Хендэ Солярис» на проспекте Ветеранов. Водитель иномарки рассказал, что незнакомый мужчина попросил подкинуть его до магазина на неизвестный Партизана Германа.

На водителя, который оказался мигрантом. Составили протокол за отсутствие регистрации и отпустили на все четыре стороны. А вот машину пока отправили на спецстоянку для осмотра экспертами.

Самого взломщика сейчас ищет полиция. Дело осложняет то, что в банкомате отсутствовала камера видеонаблюдения, поэтому точный портрет злоумышленника получить пока не удалось.

Сейчас по факту кражи ведется проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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