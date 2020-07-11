Умер петербургский археолог, доктор исторических наук Сергей Астахов

Известный археолог, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Сергей Астахов умер 11 июля в Санкт-Петербурге. О смерти одного из лучших специалистов по каменному веку Сибири, восточной и Центральной Азии, сообщает пресс-служба института.

- С прискорбием сообщаем о кончине старейшего сотрудника Отдела палеолита Сергея Никитича Астахова. Сергей Никитич ушел от нас на 88-м году жизни, - говорится в сообщении, размещенном на странице ВКонтакте Отдела палеолита ИИМК РАН.

Сергей Астахов родился в 1933 году в подмосковной Шатуре, ребенком пережил войну. После окончания исторического факультета МГУ стал археологом. Увлекся изучением каменного века. В 60-е годы участвовал в исследованиях под строительство Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Позднее стал научным сотрудником ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР, которое в 1991 году было преобразовано в Институт истории материальной культуры РАН. Здесь же работали его жена, которая скончалась в 2013 году.

Причины смерти Сергея Астахова не называются, о времени и месте похорон будет объявлено дополнительно.