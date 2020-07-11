2020-07-11T22:09:54+03:00
Общество

Умер петербургский археолог, доктор исторических наук Сергей Астахов

Один из лучших специалистов по каменному веку Сибири скончался на 88-м году жизни
Петр КИБЕР
Поделиться:
Археолог Сергей Астахов умер на 88-м году жизни. Фото: ИИМК РАНАрхеолог Сергей Астахов умер на 88-м году жизни. Фото: ИИМК РАН
Изменить размер текста:

Известный археолог, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Сергей Астахов умер 11 июля в Санкт-Петербурге. О смерти одного из лучших специалистов по каменному веку Сибири, восточной и Центральной Азии, сообщает пресс-служба института.

- С прискорбием сообщаем о кончине старейшего сотрудника Отдела палеолита Сергея Никитича Астахова. Сергей Никитич ушел от нас на 88-м году жизни, - говорится в сообщении, размещенном на странице ВКонтакте Отдела палеолита ИИМК РАН.

Сергей Астахов родился в 1933 году в подмосковной Шатуре, ребенком пережил войну. После окончания исторического факультета МГУ стал археологом. Увлекся изучением каменного века. В 60-е годы участвовал в исследованиях под строительство Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Позднее стал научным сотрудником ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР, которое в 1991 году было преобразовано в Институт истории материальной культуры РАН. Здесь же работали его жена, которая скончалась в 2013 году.

Причины смерти Сергея Астахова не называются, о времени и месте похорон будет объявлено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Николаевскую больницу в Петергофе подготовят к приему пациентов с коронавирусом
МЧС предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 12 июля
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации
Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы
Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице
Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году
Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево
142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана
Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова
Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти
На Невском проспекте иномарка сбила пешехода
Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию
Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи
Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби
Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы