Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 июля 2020 года составило 293 человека

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 июля 2020 года продолжает удручать. Если за прошлые сутки в городе выявили 296 новых случаев заболевания, то сейчас число снизилось незначительно - 293 человека. При этом излечились от инфекции в городе за сутки всего 162 человека.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 тысяч 856 человек, - сообщили в оперштабе города. - Под медицинским наблюдением находится 1845 человек. Из них 248 - в обсерваторе, 1033 - на самоизоляции, 564 - контактные.\

При этом в городе за сутки скончалось почти в два раза меньше людей, чем за день до этого. В Санкт-Петербурге зафиксировали 20 смертей.

Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии заразились 27 тысяч 570 человек. Полностью излечились 21 тысяча 233 человека. Сконачались за все время 1 603 пациента.