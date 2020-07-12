Новые снятия ограничений: что откроется в Санкт-Петербурге с 13 июля 2020 года

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 июля 2020 года: готовность Пулково к зарубежным рейсам и переоборудование Николаевской больницы под COVID-19

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 12 июля 2020 года