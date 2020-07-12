Новые снятия ограничений: что откроется в Санкт-Петербурге с 13 июля 2020 года
В Санкт-Петербурге каждую неделю проходят все новые снятия ограничений. "Комсомолка" напоминает, что с 13 июля возобновят работу многие организации, без которых было трудно жителям города. Правда, часть ограничений из-за пандемии коронавируса все же остается.
С 13 июля возобновят работу:
- Парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи
- Метро начнет работать в обычном режиме
- Для горожан откроются бани
- Также разрешены тренировки в спорткомплексах. Но только тренерам и спортсменам.
Что откроется в Петербурге с 13 июля 2020 годаФото: СОЦСЕТИ
Все остальные ограничения остаются. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
- Остальные ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продлеваются по 26 июля, - сообщил Беглов. - Насколько мы сможем их расширить после этой даты – зависит от каждого из нас. Вирус не исчез из нашей жизни. К сожалению, есть небольшой рост заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU