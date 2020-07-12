2020-07-12T12:18:41+03:00
Общество

Новые снятия ограничений: что откроется в Санкт-Петербурге с 13 июля 2020 года

С 13 июля 2020 года возобновят работу салоны красоты, парикмахерские и бани
Роман ЛЯЛИН
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Парикмахерские откроются по предварительной записиПарикмахерские откроются по предварительной записиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге каждую неделю проходят все новые снятия ограничений. "Комсомолка" напоминает, что с 13 июля возобновят работу многие организации, без которых было трудно жителям города. Правда, часть ограничений из-за пандемии коронавируса все же остается.

С 13 июля возобновят работу:

- Парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи

- Метро начнет работать в обычном режиме

- Для горожан откроются бани

- Также разрешены тренировки в спорткомплексах. Но только тренерам и спортсменам.

Что откроется в Петербурге с 13 июля 2020 года Фото: СОЦСЕТИ

Что откроется в Петербурге с 13 июля 2020 годаФото: СОЦСЕТИ

Все остальные ограничения остаются. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- Остальные ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продлеваются по 26 июля, - сообщил Беглов. - Насколько мы сможем их расширить после этой даты – зависит от каждого из нас. Вирус не исчез из нашей жизни. К сожалению, есть небольшой рост заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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