2020-07-12T15:14:42+03:00
Происшествия

Полицейский в Санкт-Петербурге поймал выпавшую из окна 89-летнюю пенсионерку

Силовик после случившегося сам попал в больницу
Поделиться:
Полицейского наградят за то, что смог поймать выпавшую пенсионерку Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПолицейского наградят за то, что смог поймать выпавшую пенсионерку Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Необычная история произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию позвонили обеспокоенные жители дома по проспекту Просвещения. Прохожие заметили, что в окне второго этажа была пенсионерка, которая вот-вот могла упасть на землю. К месту происшествия за считанные минуты приехал наряд. И как оказалось - вовремя! Пенсионерка в этот момент рухнула из окна.

- Прибывший сотрудник полиции сумел поймать на руки 89-летнюю пенсионерку, получив при этом травму, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Однако, если бы не действия сотрудника полиции, последствия могли быть серьезнее.

43-летний прапорщик полиции Евгений Беляков, предварительно, получил травму рук, когда ловил пенсионерку. Сама пенсионерка получила ушиб спины, когда приземлилась на руки сотруднику полиции.

Сейчас руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу приняло решение наградить отличившегося полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами
Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
Новости 24
В Ленинградской области мужчина в лесу подорвался на снаряде
В Санкт-Петербурге Mercedes влетел в автобусную остановку и сбил женщину
Полиция Санкт-Петербурга показала, как проводит рейды по барам города
В Санкт-Петербурге возбудили дело после ограбления банка со стрельбой на 3,5 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге заработали после закрытия 140 бассейнов и фитнес-центров
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июля 2020 года составило 20 человек
Отец 18-летней блогерши Насти Тропицель рассказал о версиях ее гибели на Бали
Появилось видео, как подрезанная иномарка снесла автобусную остановку в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на 12 июля 2020 года составило 48 человек
Фигуристка Туктамышева показала видео со своей тренировки на льду
В аэропорту Пулково отменили вылеты четырех рейсов
В тоннеле дамбы в Санкт-Петербурге из-за ремонта перекроют движение
Санкт-Петербург ждет прохладная погода ниже нормы и дожди
Николаевскую больницу в Петергофе подготовят к приему пациентов с коронавирусом
МЧС предупреждает об усилении ветра в воскресенье, 12 июля
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны