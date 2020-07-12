Полицейский в Санкт-Петербурге поймал выпавшую из окна 89-летнюю пенсионерку

Необычная история произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию позвонили обеспокоенные жители дома по проспекту Просвещения. Прохожие заметили, что в окне второго этажа была пенсионерка, которая вот-вот могла упасть на землю. К месту происшествия за считанные минуты приехал наряд. И как оказалось - вовремя! Пенсионерка в этот момент рухнула из окна.

- Прибывший сотрудник полиции сумел поймать на руки 89-летнюю пенсионерку, получив при этом травму, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Однако, если бы не действия сотрудника полиции, последствия могли быть серьезнее.

43-летний прапорщик полиции Евгений Беляков, предварительно, получил травму рук, когда ловил пенсионерку. Сама пенсионерка получила ушиб спины, когда приземлилась на руки сотруднику полиции.

Сейчас руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу приняло решение наградить отличившегося полицейского.