2020-07-13T12:17:03+03:00
Общество

Канатоходцы устроили шоу над Фонтанкой и Крюковым каналом

Петербуржцы наблюдали, как экстремалы покоряют воздушное пространство над водой [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Канатоходцы босиком прогулялись над Фонтанкой и Крюковым каналомКанатоходцы босиком прогулялись над Фонтанкой и Крюковым каналомФото: принтскрин видео.
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Жители Санкт-Петербурга снова стали свидетелями экстремальных прогулок над водой. Утром в понедельник, 13 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, на которых сразу два эквилибриста устроили шоу – один реке Фонтанке, второй на Крюковом канале. Оба прошли по натянутому над водой канату. Задача усложнялась тем, что под ними постоянно проплывал катера и кораблики.

- В выходные жители и гости города могли лицезреть эквилибристов покоряющих Фонтанку и Крюков канал, - рассказали очевидцы.

Канатоходец над Фонтанкой в Санкт-Петербурге .

Шоу над Фонтанкой собрались посмотреть все прохожие. Они внимательно наблюдали за тем, как экстремал осторожно ступает босыми ногами по канату. Несмотря на то, что подобные события в Петербурге происходят не редко, зрители все равно пораженно «ахают» и «охают».

Второй канатоходец выбрал расстояние чуть поменьше – над Крюковым каналом, напротив Никольского собора. В какой-то момент он теряет немного равновесие, но не срывается. Присев на канат, переведя дух, он встает на ноги и продолжает свой путь.

Канатоходец над Крюковым каналом в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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