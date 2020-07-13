«Ты приедешь ко мне?»: Суд огласил переписку жертвы Соколова Анастасии Ещенко с ее другом за час до убийства

В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко. Убийство произошло в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. В этот вечер, как сообщалось ранее, Соколов и Ещенко обсуждали поход Анастасии на день рождения к своему другу и однокурснику 9 ноября. И сегодня, 13 июля, парень впервые дал показания о своем общении с убитой буквально за час до трагедии.

- Соколов читал лекции на третьем курсе, преподавал у меня, - рассказал работник Российской национальной библиотеки Ярослав, друг Ещенко. - Я учился с Настей с 2012 года - мы были на одном курсе, но в разных группах. Проучились вместе до ноября 2019 года, в 2013-ом попали на практику в один отряд, с тех пор общались. С нами были еще Калупина Полина, Ксения Рева. Знаю, что Настя приехала из Краснодарского края, познакомились они с Соколовым после курса лекций, который нам был прочитан на третьем курсе. Где жила, она особо не рассказывала. Она была умная, свои убеждения могла отстаивать до самого конца, была целеустремленной. Спорила во время пар, но конфликтов в университете я не замечал. В общих разговорах мат не вспомню, возможно, что-то говорила. Если это и было, то редко.

Студент рассказал об отношениях с АнастасиейФото: Артем КИЛЬКИН

По словам свидетеля, об отношениях студентки и преподавателя СПбГУ знал весь университет.

- Она с нами никогда не обсуждала личную жизнь, но о том, что они в отношениях, знали все где-то с весны 2015 года, - пояснил друг Анастасии. - Сначала начались слухи какие-то. Отношения не афишировались, но и не скрывались. Они могли стоять в сторонке, о чем-то разговаривать. Это был мирный разговор. Конфликтов не видел между ними.

Анастасия Ещенко очень редко общалась с ровесниками. В основном - в стенах вуза.Фото: СОЦСЕТИ

Также аспирант вспомнил, как Соколов читал лекции в университете.

- Это были осень-зима 2014 года, - пояснил бывший студент Соколова. - Читал лекции он по истории нового времени достаточно эмоционально. С некой экспрессией. Если сравнивать с другими преподавателями, все было ярко, громко, с элементами театрального действа и на повышенных тонах. Боевой клич мог произноситься с воодушевлением, если рассказывалось о какой-то битве. Про конфликты Соколова со студентами или преподавателями я не слышал.

Соколов не стал задавать вопросы студентуФото: Артем КИЛЬКИН

Ярослав вспомнил также, как приглашал Анастасию на свой день рождения 9 ноября 2019 года. Последний раз он писал Анастасии как раз в тот роковой вечер, за несколько часов до ее убийства.

- Последний раз я общался с ней в ночь с 7 на 8 ноября, - пояснил Ярослав. - До этого я 1 ноября приглашал ее на день рождения в переписке "Вконтакте". Она сказала, что это возможно. А видел ее за неделю до этого. Она была в обычном состоянии. Не жаловалась. Она училась с нами в аспирантуре, работала ли она, я не знаю. Я 7 ноября решил уточнить, придет она или нет. Это был уже вечер после 23:00. Я написал, что будет несколько общих знакомых, несколько моих. Это должно было быть вечером в кафе "Рок-Стар". Там должна была быть Ксения Рева, еще несколько моих знакомых. Настя не ответила никак. Это было последнее сообщение, и оно осталось непрочитанным. Я написал еще одно уточняющее сообщение 8 ноября 1.07 ночи. Но оно тоже осталось непрочитанным. Но обычно в переписке она мне всегда отвечала. Еще один вопрос вечером писал, спросил, знает ли она, что умер известный историк. Она не ответила. И собственно утром 9 ноября стали появляться новости. Мы пытались до нее дозвониться. А потом все стало известно из СМИ. Я предоставлял эту переписку брату погибшей. Это было 12 ноября. Я с ним связался "Вконтакте", я его сам нашел.

По словам Ярослава, между Анастасией и ним были только дружеские отношения, ухаживаний никогда не было. У нас никогда не было ухаживаний.

В суде зачитали переписку жертвы со студентомФото: Артем КИЛЬКИН

Суд решил огласить переписку Ярослава и Анастасии:

1 ноября:

Ярослав: Привет, что 9-10 ноября делаешь?

Анастасия: Привет, ничего вроде, а что?

Я: У меня день рождения 10 числа. Есть возможность приглашения.

А: Ну так приглашай, если надумаешь.

Я: А ты приедешь? Там будет страшно.

А: Да, а в чем проблема, хотя, смотря куда, конечно.

А: Ну вот...

Я: Вино, портвейн будут рекой.

А: Тогда все как всегда.

Я: В смысле. Мы так и не пили никогда с тобой.

А: Я привыкла, что для тебя это привычно, будет повод начать.

Ранее Ярослав отрицал в разговоре с "КП", что Анастасия хотела пойти к нему на день рожденияФото: СОЦСЕТИ

6 ноября

Я: Приходи 9 ноября к 18:00.

Я: Ну что?

А: А что это такое и где это?

Я: Это Rock Star кафе.

А: А кто еще будет?

Я: Ксения может, (женская фамилия), еще пара знакомых девчонок, человек 6.

Однокурсник Ещенко заявил суду, что лучшей подруги у девушки не было.Фото: СОЦСЕТИ

8 ноября

Сообщение Ярослава в 22:44: Слышала, что Клейн умер?

Следующее сообщение Ярослава в 00:52. Сообщение не огласили (видимо, тот самый вопрос про день рождения, - примеч.Авт.). И еще сообщение в 1:07. Оно тоже было не прочитано.

- Мы общались достаточно редко, - подытожил Ярослав. - Только когда оказывались с общими знакомыми вместе. Я с ней не созванивался ни разу по телефону кроме 9 ноября, когда я пытался до нее дозвониться. Лучшей подруги у нее нет.

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В суде также сотрудник организации, которая занимается очисткой рек и каналов рассказал, как выловили мешок с останками Анастасии.

- Зашли в Грибоедов канал, на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова у Никольского собора подобрали мешок, - пояснил Антон Хабаров. - Как картофельный, из мешковины. Перевязан белым шнурком. Подняли его на борт, в бочку не поместился, поэтому лежал на палубе. На обеде выгрузили его и оставили там, не вскрывая. Отработали день, в понедельник пришли на работу, и начальник спрашивает: "Ничего не находили?" Я говорю: "Ну, мешок только". Он: "Надо посмотреть!" Но мы не стали смотреть, на обеде он опять говорит: "Надо посмотреть!" Пошли смотреть. Матрос начал вскрывать, развязал, увидел там еще белый мешок, как под сахар. На нем были красные пятна. Сказал: "Дальше трогать не буду". Тогда я начал его разворачивать. Увидел кусок, похожий на мясо. Еще там были черные мешки под мусор. Все раскрыли. Поняли, что это тело человека без конечностей. Вызвали полицию, стали ждать.

Здесь и был выловлен тот самый пакет с телом Анастасии.Фото: Ирина БЫСТРОВА

- Этот пакет мог приплыть из Мойки?

- Да.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790196" frameborder="0"></iframe> Друг Анастасии Ещенко рассказал в суде, как писал ей за час до убийства.Артем КИЛЬКИН

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