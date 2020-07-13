Реставрация Александро-Невской лавры займет десять лет

Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге готовится к масштабной реставрации. Привести в порядок весь монастырский комплекс, включая его ключевые объекты, планируют за ближайшее десятилетие.

– Проектные работы продлятся около трех лет, а ремонтно-реставрационные – девять, но, естественно, одни могут накладываться на другие, – рассказал «Комсомолке» помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации Алексей Одинцов. – Весь комплекс работ должен занять около десяти лет.

Лавру потихоньку исследуют, реставрируют и ремонтируют последние 23 года. За это время специалисты изучили каждое здание архитектурного комплекса и определили, насколько он разрушен.

– В советское время монастырское каре (прямоугольный комплекс с внутренним двором, – Прим. ред.) перестроили под производство и лаборатории ЦНИИ «Прометей», – поясняет Одинцов. – Демонтаж и изъятия из стен, чердаков и подвалов промышленных установок, разборка печей и испытательных агрегатов – все это привело к ускорению процесса разрушения памятника.

Научно-проектную документацию по 11 объектам подготовят до конца ноября 2021 годаФото: Александр ГЛУЗ

Итоги конкурса на разработку проекта сохранения лавры подвели 6 июля. Госконтракт Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации заключили с единственным претендентом в подрядчики – Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими. Подготовка проектной документации обойдется федеральному бюджету в почти 406 миллионов рублей.

– За конкурсом стоит шестилетняя работа, которая включила разработку Концепции реставрации и приспособления (создания условий для современного использования. – Прим. ред.) Лаврского архитектурного комплекса, – объясняет Алексей Одинцов. – В рамках подготовки концепции разработали «дорожную карту», которая предусмотрела поэтапное выполнение проектных и реставрационных работ. Они будут идти параллельно, чтобы не мешать повседневной жизни монастыря.

Научно-проектную документацию по 11 объектам подготовят до конца ноября 2021 года. Подрядчик проведет комплексное исследование зданий, разработает проект их реставрации и приспособления к современным условиям, а также составит рабочую документацию. Самым дорогим объектом станет Троицкий собор, на обследование и документацию для которого выделили 62 миллиона рублей.

После реставрации некоторые объекты обители поменяют свое нынешнее назначениеФото: Тимур ХАНОВ

После реставрации некоторые объекты обители поменяют свое нынешнее назначение. Например, Свято-Духовская церковь, где расположен духовно-просветительский центр лавры, вновь станет действующим храмом. К первоначальному назначению вернется и Благовещенская церковь – старейший каменный храм Петербурга и первое строение монастыря, возведенное по плану Трезини. Сейчас она служит экспозиционным залом Музея городской скульптуры.

– Проект и реконструкция с восстановлением исторического облика и планировки Свято-Духовской церкви - предмет наших особых чаяний. Этот храм по площади не уступает центральному нефу Свято-Троицкого собора, и при этом, в отличие от него, он всегда был теплым, – добавляет Алексей Одинцов. – В XX веке эта церковь претерпела наиболее сокрушительные перестройки. В разные годы она была и спортивным залом, и овощехранилищем, и клубом авиамоделистов, и лабораторией станции переливания крови. Там еще хранятся надгробные камни выдающихся деятелей Российской империи: совсем недавно в подвалах обнаружили крипту графов Левашовых.

КСТАТИ

Часть объектов лаврского комплекса приведут в порядок еще до старта «десятилетия реставрации». Причина в том, что уже в следующем сентябре лавра, а вместе с нею и вся православная Россия, отпразднует 800-летие святого Александра Невского.

– Планируется, что в Петербурге одним из первых мероприятий в декабре 2020 года станет выставка «Во имя святого князя», посвященная многочисленным храмам Александра Невского в России и за рубежом, – рассказывает Одинцов. – А ключевые торжества пройдут 12 сентября 2021 года и включат в себя традиционный крестный ход с мощами небесного покровителя города.

Здания, фасады которых будут выходить на генеральную линию шествия, должны выглядеть безупречно. Потому за них возьмутся в первую очередь, не дожидаясь общего проекта реставрации. При этом, конечно, гнаться за сроками в ущерб качеству работ не станут, ведь «по приказу штукатурка быстрее сохнуть не будет».

КОНКРЕТНО

Какие объекты затронет реставрация?

– Троицкий собор с двумя соединительными флигелями, 1776-1790 годы постройки;

– Церковь святого князя Феодора Новгородского, 1741-1750 и 1755-1761 годы;

– Церковь преподобного Исидора Пелусиота, 1890-1891 и 1946-1947 годы;

– Церковь Святителя Николая на Никольском кладбище, 1868-1871 годы;

– Церковь Всех Скорбящих Радости (надвратная), 1784-1786 годы;

– Духовской корпус, 1717-1725 и 1820-1822 годы;

– Федоровский корпус, 1725-1730, 1741-1751 и 1961-1962 годы;

– Просфорный корпус с северными воротами главного двора, 1761-1771 годы;

– Семинарский корпус с южными воротами главного двора, 1756-1764 и 1958-1962 годы;

– Ризница, библиотека и архив, 1904-1910 годы;

– Хлебные амбары Александро-Невской лавры, 1848 год.

ДАТА

12 сентября 1724 года – день перенесения мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербург.