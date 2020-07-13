Граффити с новым чемпионом UFC Петром Яном появилось в Санкт-Петербурге

Новоиспеченный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян появился на стене небольшого здания в Санкт-Петербурге в виде граффити. Напомним, утром 12 июля 27-летний боец в ожесточенном пятираундовом поединке одолел 33-летнего бразильца Жозе Альдо. Теперь Россия имеет сразу двух чемпионов в легендарном турнире по смешанным единоборствам – Яна и Нурмагомедова.

Сам Петр уроженец Красноярского края, а впоследствии житель Омска, но теперь он обрел поклонников по всей стране. Вот и петербургские художники из команды SPB Colors не могли остаться в стороне и увековечили бойца в Северной столице. На рисунке Петр Ян изображен с любимым российским триколором и кулаком, который победно поднят вверх. Художники признаются, что являются фанатами бойца еще с давних времен. Остается надеяться, что коммунальщики не уничтожат такую красоту.

Любимый российский триколор снова с Петром. Фото: vk.com/spbcolors

- Поздравляем Петра Яна с победой! Следим за его творчеством со времен, когда это еще не было мэйнстримом (модным – Прим.Ред.)! Петр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу! – пишут ребята из SPB Colors в своей официальной группе во «Вконтакте».

Добавим, что полюбоваться на граффити и сфотографироваться с чемпионом UFC можно по адресу – Санкт-Петербург, улица Печатника Григорьева, дом 8.

Художники создали эффектное граффити с Петром Яном в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spbcolors

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