Поисковик подорвался на мине времен ВОВ в глухом лесу в Ленобласти

Житель Санкт-Петербурга, отправившийся на поиски останков красноармейцев в глухие леса Ленобласти, подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. 46-летний мужчина отправился в поход вместе с товарищами из ПСО «РККА». Примерно в восьми километрах от деревни Луга он наткнулся на злополучный снаряд. Поисковик чудом выжил после взрыва.

Мужчина получил многочисленные тяжелые травмы, но шансы выжить у него есть. Фото: 47.mchs.gov.ru

- Уже позднее медики диагностировали у него взрывную травму груди, живота, конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также контузию левого глаза. Вместе с этим у него выявили повреждение внутренних органов и осколочную рану левого бедра и нижних конечностей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Шокированные поисковики тут же вызвали на место всю необходимую помощь – полицию, врачей «скорой» и спасателей МЧС. Вдобавок спецслужбы позвали с собой 16 человек из поисково-спасательного отряда «Экстремум» и собак. Отряд «РККА» с раненым товарищем искали практически целый день. Рядом с лесом приземлился вертолет санавиации. К вечеру израненного мужчину все-таки нашли.

Мужчина получил многочисленные тяжелые травмы, но шансы выжить у него есть. Фото: 47.mchs.gov.ru

- Пострадавшего мужчину обнаружили в глубине леса, местный лесничий указал на возможность посадки спасательного вертолета в более близком месте. Все это время с поисковиком находился его товарищ. В итоге раненого мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, - рапортуют в региональном МЧС.

Добавим, что медики оценивают состояние пациента как тяжелое.