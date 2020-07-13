«Хватали за ягодицы, душили полотенцем»: Петербурженка рассказала, как вместо йоги оказалась на диком семинаре, где все стонали

Десятки сплетенных между собой людей бьются в конвульсиях, тяжело дышат и стонут. И это не плохой фильм ужасов, а тренинг некой школы "Вселенная блаженства", который ведут мастера, называющие себя "Папа" и "Борода". Стоимость такой "экзекуции" от 5 до 12 тысяч рублей. За эти деньги "мастера" обещают научить вас исполнять свои желания и раскрыть энергетику. Последний семинар "духовных" наставников прошел в Санкт-Петербурге, где одна из участниц и записала видео необычного "обряда".

- Я пошла туда, потому что сама занимаюсь йогой, - рассказала "КП-Петербург" журналист Екатерина Надольская. - В первый день ты приходишь на йогу. Потом тебя заставляют стоять на гвоздях по 10 минут. Если пытаешься слезть, тебя держат. Там люди кричат, плачут. После этого тебя ведут в комнату и начинают душить полотенцем. Этот "Папа" мне сказал, что тебе будет классно, и придушил меня. Я думала, что умираю, спросила: "Вредно ли это?". Он ответил - главное, что раскрывает энергетику.

Екатерина сама занимается йогой Фото: предоставлено героем публикации

После этого на тренинге начало происходить совсем странное. Люди легли на пол и сплелись, уткнувшись кто куда.

- Там включают музыку, начинается тренинг по специальному дыханию, - поясняет Екатерина. - Нужно задерживать дыхание, делать клич специальный. Я снимала все на видео, потому что не снимать было странно. Мне было очень страшно. Там от всех пахло. Они уже все были в конвульсиях. И тут мне сказали, что нужно обняться. Потом подходит девушка, начинает трогать мои ягодицы и сует руки в пах через одежду. Они говорят, что это все для раскрепощения. А потом начался этот трэш. Никто ведь не говорит до семинара, что нужно совать голову в промежность другому человеку.

Организатором необычного тренинга "Папы" и "Бороды" в Санкт-Петербурге выступает женщина по имени Елена. Она признает, что видео странное. Но утверждает, что это духовный тренинг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790304" frameborder="0"></iframe> Блаженство по-питерски: за 5-12 тысяч рублей каждого желающего научат стонать и дергаться в конвульсиях.

- Это такой прикол, ритуал "симоронский", - пояснила Елена. - Если вы не знакомы с Симороном, то не поймете. Суть в том, что любое безрассудное, дурацкое действо приводит к исполнению желаний. Это совершенно безобидные занятия. Есть серьезные техники, а есть техники дурацкие. Все, кто там был, остался доволен. У этих людей свои цели и желания. Есть куча позитивных отзывов. Энергетика раскачивается, творческие каналы открываются, тело расслабляется.

Женщина утверждает, что ничего не знает о практике удушения.

- По поводу полотенца понятия не имею. Я не видела, чтобы кого-то душили, - уверяет Елена. - У нас просто энергетические практики. Я запрещала снимать эту часть, потому что это выглядит дико, странно, если видеть только это. Сам же ритуал помогает исполнять желания. Все открыто пошли на это. Но вот эта девушка сидела в сторонке и строила из себя самую умную. Вы назовете это сектой, скажете, что там душат людей. Я знаю, что это не секта. Что такое секта? В чем суть секты, в чем ее плохая сторона? Почему ее не любить, избегать?

К слову, по словам Екатерины, после нашего звонка организатору семинара, ей начали поступать угрозы.

- Теперь меня в чате этого тренинга 120 человек обещают распять, - пояснила Екатерина. - Они прямо так и написали. Я изначально поэтому и боялась публиковать это видео.

По словам Екатерины, если у нее не пройдут головные боли, она будет рассматривать возможность обратиться в суд.