2020-07-14T08:06:25+03:00
Общество

Петербургские автомобилисты вручную передвинули многотонную фуру, застрявшую на дороге

Около десяти мужчин вызвались на помощь водителю сломанного грузовика [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилисты оттолкали огромную фуру, которая сломалась на дороге в Санкт-ПетербургеАвтомобилисты оттолкали огромную фуру, которая сломалась на дороге в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге жители Ленинского проспекта стали свидетелями того, как несколько мужчин смогли передвинуть с места огромную фуру. В ночь на вторник, 14 июля 2020 года, на проезжей части сломался грузовик. При этом машина полностью перекрыла движение троллейбусов. Проблему нужно было срочно решать, поэтому на помощь пришли водители общественного транспорта и другие мимо проезжавшие автомобилисты. Все происходящее попало на видео.

- Молодцы ребята, взяли и помогли, - оценили поступок пользователи сети.

На кадрах видно, как около десяти мужчин оперативно собрались вокруг фуры. Большинство встало сзади, некоторые возле кабины грузовика. Вместе и слаженно они стали толкать фуру и откатили на обочину, освободив проезд для автомобилей и троллейбусов, которые в это время уже возвращались в парк и развозили по домам сотрудников.

- Всем спасибо, - слышится мужской крик, после того, как фура была успешно сдвинута.

Однако пользователей сети возмутила реакция автора видео. На фоне слышно, как за кадром смеется девушка и парень. Ребята явно шокированы увиденным, так как свои эмоции выражают бурно, употребляя непечатные слова.

- Бесит смех автора однако в ситуации, где явно не нужно смеяться. Мужики взяли да помогли хоть как-то, а мадам за кадром все смешно, - отметил один из комментаторов.

Петербуржцы вручную оттолкали огромную фуру, которая сломалась на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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