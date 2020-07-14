2020-07-14T15:58:40+03:00
Общество

На одного Антея больше: Названы самые редкие имена новорожденных в Санкт-Петербурге

В июне 2020 года в Санкт-Петербурге наблюдалась греческая тенденция на имена для детей
Полина ШАНДРАК
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В июне в Санкт-Петербурге родились 4 570 ребенка, некоторые родители решили дать им необычные имена.В июне в Санкт-Петербурге родились 4 570 ребенка, некоторые родители решили дать им необычные имена.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стали известны самые необычные и распространенные имена, которыми петербургские родители называли младенцев в июне 2020 года. Как сообщили «КП» в комитете по делам записи актов гражданского состояния, среди редких мужских имен – Антей. В греческой мифологии сын бога морей Посейдона и богини земли Геи, могучий великан. В этом списке есть еще одно «божественное» имя – Кристьян. Нередко его можно встретить в иностранных романах и зарубежных фильмам. Означает оно «христианин», «последователь Христа».

В редких именах числятся Юлиан и Рейв. И если первое более-менее встречается в России, то вот последнее - настоящая редкость. У большинства это слова ассоциируется с музыкальным фестивалем, массовой дискотекой, но никак ни с именем.

Не менее экзотическими именами в Санкт-Петербурге называли и девочек. Среди них – греческие Миропия и Таис, русское Ладослава, а также Лавила.

Что касается самых популярных имен для детей в 2020 году, то тут тенденция не изменилась. У девочек в лидерах все те же Марии, Анастасии, Алисы и Софии. Среди мужских имен первое место у Александра, следом идут: Михаил, Максим и Артем.

В комитете отметили, что в июне в Санкт-Петербурге на свет появилось 4 570 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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