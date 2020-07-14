2020-07-14T15:13:57+03:00
Общество

Четыре бутылки молока времен Второй Мировой нашли на затонувшем судне в Ладоге

Продукт с 80-летней выдержкой стал экспонатом музея Валаамского монастыря [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Фото: Валаамский монастырьФото: Валаамский монастырь
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Дайверы, обследующие судно Valamo luostari («Валаамский монастырь»), которое затонуло в Ладожском озере в 1940 году, наткнулись на любопытную находку: на борту парохода времен Второй Мировой обнаружили четыре бутылки молока.

Пароход, построенный в начале 1860-х в Швеции, изначально носил имя Kjell. Прежде, чем судно перешло Валаамскому монастырю, им владел купец Хозяинов, который занимался лесозаготовками. В 1914-ом на пароходе произошел несчастный случай: струя, вырвавшаяся из парового котла, сильно обожгла одного из машинистов. А в 1930-ом, когда купец обанкротился, судно выставили на торги.

Кадры подводной съемки. Фото: Дайв-бот «Одиссей-2»

Кадры подводной съемки. Фото: Дайв-бот «Одиссей-2»

Так пароход, переименованный в Valamo luostari, оказался в собственности обители. Весной 1931-го судно стало возить паломников с большой земли на остров-монастырь. А осенью 1939-го, когда началась Вторая Мировая, пароход изъяли у монахов для нужд ВМФ Финляндии. Valamo luostari стал транспортным кораблем и успел поучаствовать в Зимней войне.

22 января 1940-го пароход стоял в Никоновской бухте Валаама, когда начался авианалет советских бомбардировщиков. Судно загорелось и вскоре погрузилось на дно, на глубину семи-девяти метров.

Штурвал судна. Фото: Дайв-бот «Одиссей-2»

Штурвал судна. Фото: Дайв-бот «Одиссей-2»

За поиски Valamo luostari всерьез взялись в 2017 году. Пароход быстро нашли, а летом 2018-го приступили к детальному обследованию. 27 июня 2020 года члены клуба «Северный дайвер» на дайв-боте «Одиссей-2» провели целую спецоперацию.

– Операция была непростой и длилась двое суток, – сообщают дайверы. – В результате многочисленных погружений и усилий мы смогли снять якорь весом около 300 килограммов – стальной, кованый, настоящее произведение искусства. Затем предстояло отбуксировать его в Монастырскую бухту. Обычно этот переход занимает менее получаса, но в этот раз занял два часа: шли со скоростью пять километров в час.

Чтобы достать на берег якорь судна, развернули целую спецоперацию. Фото: Валаамский монастырь

Чтобы достать на берег якорь судна, развернули целую спецоперацию. Фото: Валаамский монастырь

Якорь доставили на берег. Теперь он станет украшением коллекции музея Валаамского монастыря. Но новая находка не заставила себя ждать.

– 12 июля в ходе исследования судна члены клуба «Северный дайвер» обнаружили четыре бутылки молока, – сообщают в Валаамском монастыре. – Бутылки были плотно закупорены и находились в холодной Ладожской воде более 80 лет.

Молоко времен Второй Мировой передали монастырскому музею. Пробовать его, конечно, не решились, но бутылки будут хранить в холодильнике в качестве экспоната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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