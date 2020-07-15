Каньоны, скалы и ладожский шторм: Все, что нужно знать новичку о походе на байдарках

Чтобы добровольно подняться в свой заслуженный выходной в 05.30, нужен серьезный стимул. Я вскочила ни свет ни заря ради похода на байдарках по Ладожским шхерам. Но приключений захотелось не только мне: еще восемь человек были не прочь уехать в Карелию, чтобы в шторм и дикий ливень грести веслами к островам в надежде найти место для ночевки. Шалость удалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790284" frameborder="0"></iframe> Мимо скал и каньонов: журналист «КП» ушла в поход на байдарках по Ладоге.Алина ЧЕМЕРИС

НАЧАЛО ПУТИ

Итак, ехали мы мини-кортежем из двух машин. Одна из них была с прицепом, в котором громоздились четыре байдарки. На каждой кочке и при любом громком звуке мы, неопытные, испуганно оборачивались - не улетели ли наши лодки к чертовой бабушке? Но водитель, он же организатор похода, Стас кремень. Все под контролем.

И вот спустя два часа мы на месте. У входа на базу отдыха, где находится причал, нас встречает нарисованный на камне очаровательный тюлень.

- Байдарки собрать, вещи сложить в гермомешки! - командует Стас.

Вещи упаковываем в гермомешки и крепим к лодке.Фото: Алина ЧЕМЕРИС

В большие непромокаемые пакеты, которые потом крепятся к лодкам, рюкзаки не влезают. Приходится их потрошить и складывать вещи отдельно. А одежды немало: два комплекта сухой сменки плюс теплые кофты и куртки. Все по инструкции. Не май месяц все-таки - пасмурно и прохладно.

И вот, когда тюки собраны, экипируемся. Обязательная часть программы - головной убор, дождевик, перчатки, чтобы не натереть руки, и сланцы. Поверх надеваем спасательные жилеты и «юбки», которые крепятся к байдаркам.

- Девочки садятся впереди, мальчики сзади, - задорно объявляет Стас. - Первый человек задает темп гребли, второй рулит и корректирует направление.

Прослушав инструктаж, гордо занимаю свое кресло в двухместной байдарке. Нескромно замечаю, что я тут, как капитан! У меня даже кепка с якорем.

ВОЛНУ ВСТРЕЧАТЬ НОСОМ!

На первый взгляд, грести несложно: выписываешь веслом движение в виде восьмерки и дело в шляпе. Когда вода спокойная, удается и разогнаться, и поддерживать темп. Опытные гребцы могут «лететь» со скоростью 20 км/ч, мы же шли как минимум втрое медленнее. Держаться старались кучно. Уходить друг от друга можно максимум на расстояние шести лодок. Иначе, если вы вдруг перевернетесь, вас попросту не успеют спасти.

Первые минуты плыть одно удовольствие: одежда еще сухая, руки еще не болят.Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Минут через десять можно было расслабиться и получать удовольствие, любуясь пейзажами по берегам. Кроны деревьев на четверть утопали в тумане. Капал мелкий дождик.

- Привет, молодежь! - крикнул нам с проходящей мимо моторки поджарый мужчина в годах и отдал воинское приветствие. Мы засмеялись и помахали в ответ. Как вскоре выяснилось, есть какое-то братство у лодочников: встречаясь на воде, все здороваются и желают друг другу хорошего отдыха.

Первым препятствием для нас стал узкий проход между зарослями камыша, ведущий под мост. Трижды угодив в траву, я рисковала получить веслом по затылку от позади сидящего рулевого, который чертыхаясь пытался выровнять курс. Но это только начало. Внезапно хлынул ливень.

- Встречайте волну носом или кормой! Если она придет в борт, можете перевернуться! - предупредил нас Стас.

И здесь началось… Сильный ветер дул навстречу, и лодка будто стояла на месте, несмотря на все наши усилия сдвинуться хотя бы на метр. Дождь заливал лицо, одежда промокла насквозь. Впереди идущие товарищи быстро растворялись в тумане. В этот момент стало немного страшно. Но если в шхерах так, то что же сейчас творится на открытой Ладоге?

Станислав Кухталев организатор похода с трехлетним стажем плавания.Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ПЕЙЗАЖИ НЕ УЗНАТЬ

В таком режиме мы гребли пару часов. Иногда удавалось спрятаться за отвесными скалами, которые укрывали нас от ветра. И вот, когда мы достигли заветного островка, где можно разбить лагерь, вдруг дали о себе знать уставшие руки и спина: они буквально гудели, а ладони горели. Но отдыхать было рано - лодки сами себя не затащат, палатки сами себя не поставят…

- О боже, какой это кайф! - приговаривали девчонки, натягивая сухие кофты. Кто-то, отойдя на пару метров от лагеря, собирал чернику, которой здесь устлано все. Этим вечером ужин на костре показался вкуснее ресторанных деликатесов, а мягкие спальники - удобнее кровати в пятизвездочном отеле.

С утра нужно было выдвигаться обратно. Светило солнце. Перед тем как загрузиться в лодки, мы намазали шею и лицо средством от загара, иначе сразу будет ожог. Прежде чем взять обратный курс, мы заглянули в каньон. Больше километра по берегам друг друга сменяли рощицы, скалы и заросшие причудливым мхом камни. Вода кристально чистая. Да, таких пейзажей с суши не увидишь!

Живописные скалы каньона. Кроме, как на лодках, сюда не забраться.Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Нас трижды догонял и обгонял дождь с перерывами на несколько минут. А когда мы повернули «к дому», удалось детально разглядеть брошенную лодку, застывшую у берега, которую много лет назад сюда принесло течением. На обратном пути природу было не узнать! Место, где нас застал шторм, оказалось удивительно живописным. В тумане множество островков, и протоки между ними было не разглядеть.

Нас, конечно, снова накрыло дождем, но на этот раз с задачей мы справились лучше. Уже не застревали посреди пути и случайно не уплывали в камыши. Обратная дорога получилась длиннее, и, когда я вылезла из лодки, казалось, что ноги не мои и меня не слушаются.

Поужинав в лесу и погрузив байдарки, мы двинулись домой. По дороге я дремала, а когда приехав вылезла из машины, то поняла, что «лапы ломит, хвост отваливается», как сказал бы знаменитый Шарик из Простоквашино. Болело все, но благо к утру «отпустило». Хоть снова берись за весло.

За двое суток наша команда прошла около 30 километров.Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Что нужно для путешествия на байдарках:

- головной убор и шарфик от солнца

- перчатки, желательно прорезиненные

- дождевик

- резиновые тапочки

- солнцезащитный крем

- комплект сухой одежды.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПОХОД

Станислав КУХТАЛЕВ, инструктор по туризму:

- Отправляясь в поход, обязательно нужно одеваться по погоде и брать с собой теплые вещи. Что касается питания, то следует посмотреть ГОСТ, сколько требуется еды на одного человека. Понятно, что все это примерно, поэтому я, закупаясь на девятерых, делал расчет исходя из того, что нас десять. Еда, кстати, должна быть калорийной, потому что идет дикий расход энергии, ведь мы не только гребем несколько часов подряд, а еще лодки таскаем, мерзнем. Есть надо хорошо. Ну и, конечно, обязательно при себе должны быть нож, вода и спички. Я еще беру газовую горелку, чтобы побыстрее развести костер и приготовить еду. Также необходимо собрать аптечку и положить в нее бинт, обеззараживающее средство, лекарства от расстройства желудка, жаропонижающее, обезболивающее.